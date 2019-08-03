3 августа суббота
СЕЙЧАС +14°С
usd 64.64
eur 71.71
  • 2 августа 2019

    Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?

    Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!

    Подробнее
    8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 64.64
eur 71.71

Все новости

Все новости
Город
Подробности

Скандальный кинотеатр в центре Ярославля предложили строить под землёй

Совет организации по сохранению памятников высказался против нынешней стройки

Поделиться

1 377
5 Обсудить

Стройку пока приостановили

Фото: Александра Савельева

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова опубликовала материалы с заседания Совета НК ИКОМОС (международной организации, посвященной сохранению памятников), где говорилось о стройке кинотеатра в Депутатском переулке.

— На совете единогласно члены совета высказали позицию против строительство 4-этажного здания кинотеатра, на который было выдано разрешение на строительство.

Члены совета обратили внимание на нарушения действующих регламентов проекта зон охраны Ярославля и регламентов достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» на территории объекта всемирного наследия. На совете было предложено рассмотреть возможность использования подземного пространства. Также было заявлено о необходимости выполнить ландшафтно-визуальный анализ встраиваемого нового строительства в историческую среду и дать оценку отсутствия негативного влияния на объект всемирного наследия, — зацитировала Мазанова.

Сейчас, по данным градозащитницы, у застройщика возникли проблемы с гидрогеологией на участке. Потому проект придется перерабатывать. 

— Я считаю, что можно использовать под кинотеатр только подземное пространство, а наземное пространство — либо под благоустроенный дворик с площадками отдыха, либо под открытое сценическое пространство или летний кинотеатр. Здесь можно проводить фестивали хоровой музыки, детские концерты и т. д. Таким образом, площадка единственная, откуда целиком виден храм Сретения, не будет застроена, и мы сможем сохранить историческую среду и лучшие точки обзора храма, — высказала свою точку зрения Мазанова.

Скандал в центре Ярославля разразился, когда жители заметили — в Депутатском переулке, в зоне ЮНЕСКО, вдруг начали строить 4-этажный кинотеатр. На защиту места вышли активисты, чтобы остановить работу машин.

Скандал дошел до того, что стройку пришлось приостановить.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

кинотеатр

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Евгений
3 авг 2019 в 16:06

Этим градозащитникам только и хочется чтоб весь город был в развалинах. То им баня у ТЮЗа не так отремонтирована, то им Волков-плаза мешает. А то что на этих местах десятилетиями руины и помойки были дела нет. Теперь обороняют очередное захолустье в историческом центре.

3 авг 2019 в 18:00

А нужен ли он вообще?

Гость
3 авг 2019 в 17:29

жаль подводный ресторан нельзя на воллге построить)) сваи то торчат..