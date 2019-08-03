Скандальный кинотеатр в центре Ярославля предложили строить под землёй

Члены совета обратили внимание на нарушения действующих регламентов проекта зон охраны Ярославля и регламентов достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» на территории объекта всемирного наследия. На совете было предложено рассмотреть возможность использования подземного пространства. Также было заявлено о необходимости выполнить ландшафтно-визуальный анализ встраиваемого нового строительства в историческую среду и дать оценку отсутствия негативного влияния на объект всемирного наследия, — зацитировала Мазанова.

— На совете единогласно члены совета высказали позицию против строительство 4-этажного здания кинотеатра, на который было выдано разрешение на строительство.

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова опубликовала материалы с заседания Совета НК ИКОМОС (международной организации, посвященной сохранению памятников), где говорилось о стройке кинотеатра в Депутатском переулке.

Сейчас, по данным градозащитницы, у застройщика возникли проблемы с гидрогеологией на участке. Потому проект придется перерабатывать.



— Я считаю, что можно использовать под кинотеатр только подземное пространство, а наземное пространство — либо под благоустроенный дворик с площадками отдыха, либо под открытое сценическое пространство или летний кинотеатр. Здесь можно проводить фестивали хоровой музыки, детские концерты и т. д. Таким образом, площадка единственная, откуда целиком виден храм Сретения, не будет застроена, и мы сможем сохранить историческую среду и лучшие точки обзора храма, — высказала свою точку зрения Мазанова.

Скандал в центре Ярославля разразился, когда жители заметили — в Депутатском переулке, в зоне ЮНЕСКО, вдруг начали строить 4-этажный кинотеатр. На защиту места вышли активисты, чтобы остановить работу машин.

Скандал дошел до того, что стройку пришлось приостановить.