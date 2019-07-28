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Город

«Место должно работать на разные аудитории»: за что московский урбанист раскритиковал Ярославль

Аркадий Гершман прогулялся по центру города и рассказал о его плюсах и минусах

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Аркадий рассказывал ярославцам, как улучшить жизнь людей в городе

Фото: Ольга Прохорова

Вчера в Ярославль на интеллектуальный пикник «Баркемп» съехались известные российские журналисты, блогеры и специалисты. Говорили о политике, экологии и медиа. На форуме выступила и главный редактор 76.RU Ольга Прохорова. Среди интересных спикеров был российский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. Перед выступлением он успел прогуляться по центру Ярославля, посетил площадь Юности.

— Хорошо, там сделали детскую площадку не вырвиглазных цветов, фонтан. Но знаете, если вы посмотрите на это место, то увидите, что взрослые сидят далеко от детской площадки — у театра, потому что там тенёк. Дерево — неотъемлемая часть общественного пространства. Почему его там не предусмотрели? Место уже нельзя считать успешным. Тем более это место привлекает только родителей с детьми, значит, что-то пошло не так. Место должно работать на разные аудитории, — говорит Аркадий Гершман.

Чаще всего Ярославль попадает в поле зрения другого урбаниста-блогера — Ильи Варламова. Последний раз Варламов советовал москвичам ехать в наш город. О каких плюсах и минусах Ярославля рассказал блогер. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
28 июл 2019 в 18:34

какой мэр такой и город , поставьте мэра от оппозиции и город расцветет в течении года.

28 июл 2019 в 18:45

Чувствую, что скоро их начнут бить.