«Место должно работать на разные аудитории»: за что московский урбанист раскритиковал Ярославль

Вчера в Ярославль на интеллектуальный пикник «Баркемп» съехались известные российские журналисты, блогеры и специалисты. Говорили о политике, экологии и медиа. На форуме выступила и главный редактор 76.RU Ольга Прохорова. Среди интересных спикеров был российский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. Перед выступлением он успел прогуляться по центру Ярославля, посетил площадь Юности.



— Хорошо, там сделали детскую площадку не вырвиглазных цветов, фонтан. Но знаете, если вы посмотрите на это место, то увидите, что взрослые сидят далеко от детской площадки — у театра, потому что там тенёк. Дерево — неотъемлемая часть общественного пространства. Почему его там не предусмотрели? Место уже нельзя считать успешным. Тем более это место привлекает только родителей с детьми, значит, что-то пошло не так. Место должно работать на разные аудитории, — говорит Аркадий Гершман.

