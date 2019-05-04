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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

Известный блогер Илья Варламов посоветовал всем москвичам ехать в Ярославль

На майские праздники

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Блогер отметил множество плюсов в нашем городе

Фото: Александра Савельева

Известный блогер Илья Варламов советует всем москвичам на майские праздники ехать в Ярославль. Наш город попал в топ-5 из списка известного блогера. Варламов отметил как плюсы, так и минусы, которые, по его мнению, есть в Ярославле.

- Ярославль у нас практически под боком, всего 250 км. Да некоторые за день по Москве больше наезжают. А в Ярославле есть на что посмотреть – центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, много чего здесь можно улучшить - например, убрать лишние провода и наружную рекламу, - пишет Варламов в своём блоге.

Он отмечает огромное количество церквей, парков и памятников архитектуры, которые до сих пор в отличном состоянии.

Кроме Ярославля в список Варламова попали Кострома, Казань, Псков и Нижний Новгород.

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Анна Лурье

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