Известный блогер Илья Варламов посоветовал всем москвичам ехать в Ярославль

Известный блогер Илья Варламов советует всем москвичам на майские праздники ехать в Ярославль. Наш город попал в топ-5 из списка известного блогера. Варламов отметил как плюсы, так и минусы, которые, по его мнению, есть в Ярославле.



- Ярославль у нас практически под боком, всего 250 км. Да некоторые за день по Москве больше наезжают. А в Ярославле есть на что посмотреть – центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, много чего здесь можно улучшить - например, убрать лишние провода и наружную рекламу, - пишет Варламов в своём блоге.

