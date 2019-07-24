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Теории заговора, медиа и экология: полная программа интеллектуального пикника «Баркемп» в Ярославле

Кто и когда будет выступать

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«Баркемп» проходит ещё в четырёх городах России: в Кирове, Сыктывкаре, Петрозаводске и Йошкар-Оле. В Ярославле он впервые

Фото: Илья Бесхлебный

В эти выходные в Ярославле состоится большой интеллектуальный пикник «Баркемп». Его организаторы и участники — активисты и общественники из разных уголков страны: Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга. Приедет даже гость из города Лидса в Великобритании. 

27 и 28 июля на пикник в Тверицы съедутся самые интересные спикеры, чтобы поделиться своими идеями и опытом. 

Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация по этой ссылке. Будет две площадки для лекций и дискуссий: «Пляж» и «Лес».

— Площадка создается исключительно силами гражданских активистов и общественников, — говорят организаторы. — Поговорим об одной из главных ценностей современного человеческого общества — доверии. О доверии к медиа, власти, фондам и друг другу. Вы можете предложить и свою тему для выступления!

Одними выступлениями пикник не ограничится. Организаторы предлагают дополнительные активности — будет йога, кино, концерт, фримаркет, ярмарка и, конечно, костёр.

Полная программа «Баркемпа»

27 июля 

  • 10:00 — начало сбора гостей, установка палаток, общение и напитки; 
  • 10:45 — открытие пикника. На сцене выступят организаторы «Баркемпа» Андрей Алексеев и Александр Степанов;
  • 11:00 — пляж, здесь выступит первый спикер — Наталья Вяткина, руководитель арт-пространства «Тепло». Расскажет, как становилось «Тепло»;
  • 11:00 — лес, директор общественной организации «Добровольцы Ярославии» Екатерина Лапина расскажет, как организовать волонтёрский центр и что такое инклюзивное волонтёрство;
  • 11:30 — пляж, бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын расскажет о подводных камнях во взаимодействии активистов и власти;
  • 11:30 — лес, урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман расскажет, можно ли сделать жизнь людей в городе лучше;
  • 12:30 — пляж, кандидат педагогических наук Ольга Цветкова выступит с докладом «Гендерная дифференциация в рекламе»;
  • 12:30 — лес, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин расскажет, как в наше время сохранить историческую среду;
  • 13:00 — обед;
  •  14:00 — пляж, о журналистике поговорим вместе с главным редактором интернет-журнала «7x7» Софьей Крапоткиной, журналистом издания «Медуза» Ильей Жегулёвым и главным редактором информационного портала «Такие дела» Анастасией Лотаревой;
  • 14:00 — лес, легендарный музыкальный критик Артемий Троицкий расскажет гостям «Баркемпа», что не так сегодня с российским культурным слоем;
  • 15:00 — пляж, Илья Яблоков, эксперт по конспирологии и преподаватель университета Лидса в Великобритании, расскажет о теориях заговора;
  • 15:00 — лес, на «Баркемпе» выступит и главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова. Она расскажет о давлении на СМИ;
  • 16:00 — пляж, Артём Козлюк, руководитель общественной организации «РосКомСвобода», подготовил лекцию «Суверенный интернет: мечта власти или реальность граждан?»;
  • 17:00 — пляж, о психологии поговорим с психологом и политологом Леонидом Гозманом;
  • 17:00 — лес, из Москвы приедет главный редактор интернет-сайта «Медиазона». Сергей Смирнов расскажет, зачем писать о судах и протестах;
  • 18:30 — пляж, о том, как запустить добровольческий экологический проект в малом городе, расскажет экоактивистка и основатель проекта «РыбинскЭкоЛайфхак» Любовь Мельникова;
  • 18:30 — лес, с лекцией «Комиксы на страже прав человека» выступят социолог Ольга Аксарина и психолог Марина Фадеева, участники Молодежного правозащитного движения;
  • 19:00 — пляж, пора валить в Москву? Или попробовать в любимом городе сделать жизнь лучше? И как понять, что город — твой? Об этом расскажут и на собственном примере докажут Андрей Алексеев, основатель киноклуба «Нефть», Александр Степанов, менеджер проектов Вethoven.digital и фотограф, тревел-блогер Илья Бесхлебный;
  • 20:00 — концерт ярославской группы «Испанский стыд»; 
  • 21:00 — завершится день кинопоказом документального фильма «Новая», режиссера Аскольда Курова, который, кстати, лично представит свой фильм перед гостями «Баркемпа».


28 июля 

  • 9:00 — йога с Юниром Сюбаевым. Возьмите с собой коврик; 
  • 10:30 — пляж, начнётся день с выступления юриста Алексея Глухова на тему: «Мирный протест и его защита»;
  • 10:30 — лес, как стать имиджмейкером микрорайона, расскажет Александра Макарова, координатор проектов культурного центра TEXTIL;
  • 11:30 — пляж, об экологии и насколько важно сдавать мусор на переработку расскажет Артём Козлов, основатель экомобиля в Ярославле;
  • 11:30 — лес, Марина Агальцова, адвокат правозащитного центра «Мемориал» выступит с лекцией: «ЕСПЧ для чайников: как это работает и кому нужен Европейский суд?»;
  • 12:30 — пляж, как отличить информационное сообщение от пропагандистского, научит аналитик и публицист Александр Шмелёв;
  • 12:30 — лес, Дарья и Анастасия Юстиновы из общества защиты животных «Вольные кони» расскажут, как построить экопоселение с любовью к лошадям;
  • 13:00 — лес, почему важно идти в политику, расскажет Юлия Галямина, соорганизатор Школы местного самоуправления;
  • 13:30 — обед; 
  • 14:30 — пляж, разбавит день спецпроект «Живая библиотека». Вместо книг — люди с необычным видом деятельности или судьбой. Каждому даётся 10 минут, чтобы рассказывают свою историю;
  • 14:30 — лес, параллельно с этим Борис Грозовский будет читать лекцию «Патернализм и экономика: как и чем чревато лишнее доверие государству»;
  • 15:30 — пляж, как спасти мир от батареек? На этот вопрос ответит Александр Климов. Кстати, вы можете принести старые батарейки и отдать их Александру;
  • 15:30 — лес, может ли публичное внимание повлиять на исход судебного дела? Узнаем на выступлении юриста Фонда «Общественный Вердикт» Ирины Бирюковой. Кстати, активисты этого фонда обнаружили видео пыток над заключёнными в ярославской колонии. После этого начался скандал, о котором узнала вся страна; 
  • 16:00 — пляж, зачем уезжать из города в деревню? Расскажут экоактивисты Анна Головина, Андрей Артёмов;
  • 16:00 — лес, Мария Кондрашова, региональный директор по коммуникациям благотворительного фонда «Второе дыхание», расскажет, как ненужная одежда способна повысить уровень качества жизни людей;
  • 17:00 — закрытие. На сцену вновь выйдут организаторы «Баркемпа» Андрей Алексеев и Александр Степанов.

Следить за новостями «Баркемпа» можно в группах «ВКонтакте», «Фейсбуке» и на сайте пикника.

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