Теории заговора, медиа и экология: полная программа интеллектуального пикника «Баркемп» в Ярославле

В эти выходные в Ярославле состоится большой интеллектуальный пикник «Баркемп». Его организаторы и участники — активисты и общественники из разных уголков страны: Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга. Приедет даже гость из города Лидса в Великобритании.

27 и 28 июля на пикник в Тверицы съедутся самые интересные спикеры, чтобы поделиться своими идеями и опытом.



Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация по этой ссылке. Будет две площадки для лекций и дискуссий: «Пляж» и «Лес».

