В центре города умирают деревья: чиновники не могут освободить замурованные в плитку липы

Ярославский общественник озаботился состоянием деревьев в центре города — на улице Кирова и Советской сохнут липы. Сергей Казанский обратил внимание на то, что деревьям недостаточно оставленных околоствольных кругов, чтобы их корни могли получать влагу и воздух. Мужчина обратился в мэрию, но получил отказ от расширения кругов вокруг деревьев. Тогда он повесил на стволы сохнущих лип таблички. — Посмотрите на улицу Советскую, — говорит общественник Сергей Казанский. — С той стороны, где деревья растут на газоне, они в порядке, а там, где корни практически полностью закрыты плиткой, липы умирают.

На улице Советской, там, где нет газона, деревья сохнут Фото: Елена Вахрушева

По словам Сергея, он уже не раз обращался в мэрию города с просьбой расширить околоствольные круги. На последнее своё обращение получил ответ, в котором говорится, что расширение это неосуществимо из-за невозможности расширить тротуары или обустроить газоны. «Реконструкция данных объектов не позволяет создать газон требуемой ширины, указанной в обращении, и нарушит историко-архитектурный ансамбль города, — говорится в ответе мэрии Ярославля. — В настоящее время ввиду отсутствия денежных средств выполнить приствольные решётки над кругами вокруг деревьев в центральной части города не представляется возможным».

Корни почти полностью закрыты тротуарной плиткой Фото: Елена Вахрушева

Спокойно смотреть на то, как гибнут деревья, ярославец не смог и верёвкой привязал к стволам сохнущих лип на Кирова таблички, с помощью которых хочет привлечь внимание жителей города к этой проблеме. «Ярославцы! Помогите! — написано на табличке. — Дерево погибает без доступа влаги и воздуха. Мэрия не хочет убрать брусчатку и расширить приствольные круги. Звоните мэру города Ярославля Волкову Владимиру Михайловичу!»

Такие таблички появились на нескольких умирающих деревьях Фото: Елена Вахрушева