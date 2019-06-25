25 июня вторник
СЕЙЧАС +19°С
usd 62.91
eur 71.60
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 62.91
eur 71.60
Город
Проблема

В центре города умирают деревья: чиновники не могут освободить замурованные в плитку липы

Ярославец повесил таблички на сухие стволы

Поделиться

1 529
7 Обсудить

Все новости

Все новости

Сергей Казанский хочет обратить внимание ярославцев на умирающие деревья

Фото: Елена Вахрушева

Ярославский общественник озаботился состоянием деревьев в центре города — на улице Кирова и Советской сохнут липы. Сергей Казанский обратил внимание на то, что деревьям недостаточно оставленных околоствольных кругов, чтобы их корни могли получать влагу и воздух. Мужчина обратился в мэрию, но получил отказ от расширения кругов вокруг деревьев. Тогда он повесил на стволы сохнущих лип таблички. 

— Посмотрите на улицу Советскую, — говорит общественник Сергей Казанский. — С той стороны, где деревья растут на газоне, они в порядке, а там, где корни практически полностью закрыты плиткой, липы умирают. 

На улице Советской, там, где нет газона, деревья сохнут

По словам Сергея, он уже не раз обращался в мэрию города с просьбой расширить околоствольные круги. На последнее своё обращение получил ответ, в котором говорится, что расширение это неосуществимо из-за невозможности расширить тротуары или обустроить газоны. 

«Реконструкция данных объектов не позволяет создать газон требуемой ширины, указанной в обращении, и нарушит историко-архитектурный ансамбль города, — говорится в ответе мэрии Ярославля. — В настоящее время ввиду отсутствия денежных средств выполнить приствольные решётки над кругами вокруг деревьев в центральной части города не представляется возможным». 

Корни почти полностью закрыты тротуарной плиткой

Спокойно смотреть на то, как гибнут деревья, ярославец не смог и верёвкой привязал к стволам сохнущих лип на Кирова таблички, с помощью которых хочет привлечь внимание жителей города к этой проблеме. 

«Ярославцы! Помогите! — написано на табличке. — Дерево погибает без доступа влаги и воздуха. Мэрия не хочет убрать брусчатку и расширить приствольные круги. Звоните мэру города Ярославля Волкову Владимиру Михайловичу!»

Такие таблички появились на нескольких умирающих деревьях

Весной общественник обращался к чиновникам с просьбой не красить стволы деревьев и бордюры.

ТЕКСТ

ТЕГИ

деревья

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Гоша
25 июн 2019 в 12:52

Срубите старье!

гость
25 июн 2019 в 12:44

Ответ мэрии полностью соответствует уровню некомпетентности мэра и губернатора? Или как? Каждый день их провозят мимо умирающих деревьев а им фиолетово? Как же они любят НАШ город! Как же НАШ город для них чужой!

местный
25 июн 2019 в 12:43

Такое ощущение что наша мэрия упорно делает всё чтобы в этом городе никто не мог нормально жить... Что касается околоствольных кругов то раньше как то места хватало - даже на узких улочках - похоже нашим городом правят машины или автоматы - бездушные и бесчувственные