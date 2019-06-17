«Будем платить за холодные батареи вечно»: в Ярославле разгорелся скандал из-за счетов за ЖКХ

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В «ТГК-2» объяснили, откуда взялись начисления, которых никто не ждал
Батареи не греют, а счета за отопление приходят
Фото: Александра Савельева
Сотням ярославцев пришли счета за отопление в мае, когда батареи уже были холодными. Это стало ещё неожиданнее, ведь квитанции разослали в июне, ведь кажется, что отопительный сезон был почти что в прошлой жизни. Люди высказывают своё возмущение в социальных сетях.
— Мы будем платить за холодные батареи вечно и ничего с этим не сделаем, — жалуется Анна Шилова.
— Надо идти разбираться, — пишет Алексей Носков. — Они, как всегда, скажут, что нечаянно ошиблись. Но будут надеяться, что ты не придёшь разбираться.
Одним пришёл счёт на 300, кому-то на 1000, а кому-то даже на 2000 рублей. Цифры везде фигурируют разные.
Тепловики объяснили, в чём дело. Говорят, никакого обмана здесь нет, и никто с людей лишнего не берёт.
— Те абоненты, у кого нет приборов общедомового учёта, вообще не получили в квитанциях за май никаких начислений за отопление, — объяснили диспетчеры контактного центра «ТГК-2». — А у кого такие в домах стоят, то в квитанциях за май им пришёл остаток за апрель. Всё потому, что показания с общедомовых счётчиков снимаются в 20-х числах, а поэтому в квитанции за апрель не вошли последние дни месяца, когда дома отапливались.
Также в «ТГК-2» говорят, что у кого-то могут быть и индивидуальные причины. Поэтому, если кто-то считает, что ему начислили лишнего, то он может обратиться с жалобой по телефону (4852) 79-79-77.
В этом году отопление в Ярославле отключили рано — в конце апреля. И сделали это прямо перед заморозками. А в новом отопительном сезоне за тепло в своих домах мы будем платить ещё больше, чем прошедшей зимой.
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Т.е. 1300 за 5 дней?
Даже на фотографии на квитанции жирным написало, что это доначисление за апрель. Квитанцию не читай, сразу вини всех вокруг.
Мне за апрель больше 7 тысяч и за май больше 7 тысяч. Я так понимаю во всем бардаке виноват президент и его приближенные. Именно они не могут навести порядок в России. Поставить на место региональных чиновников и тех кто через них кормится с плебеса.