«Будем платить за холодные батареи вечно»: в Ярославле разгорелся скандал из-за счетов за ЖКХ

Сотням ярославцев пришли счета за отопление в мае, когда батареи уже были холодными. Это стало ещё неожиданнее, ведь квитанции разослали в июне, ведь кажется, что отопительный сезон был почти что в прошлой жизни. Люди высказывают своё возмущение в социальных сетях.

— Мы будем платить за холодные батареи вечно и ничего с этим не сделаем, — жалуется Анна Шилова.

— Надо идти разбираться, — пишет Алексей Носков. — Они, как всегда, скажут, что нечаянно ошиблись. Но будут надеяться, что ты не придёшь разбираться.