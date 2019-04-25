Отключат перед заморозками: назвали дату окончания отопительного сезона

В мэрии Ярославля заявили официально — окончание отопительного сезона в городе наметили на 29 апреля.
После нескончаемых вопросов в администрацию о том, когда в квартирах отключат тепло, чиновники всё же приняли решение.
— В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми градусов Цельсия, — объяснил, почему так долго батареи в квартирах ярославцев остаются горячими, заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Одинцов. — В связи с установившимися благоприятными климатическими условиями, учитывая прогноз погоды, в целях обеспечения поддержания надлежащего микроклимата в жилых и нежилых помещениях принято решение об окончании отопительного периода 29 апреля.
Ранее озвучивалось, что отопительный период закончится 30 апреля.
Кстати, в Ростове Великом, например, действует другое правило: жители сами могут подать заявку на отключение отопления в своём доме.
Напомним, в этом году значительно подорожает плата за «коммуналку», в том числе за отопление.