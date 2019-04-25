25 апреля четверг
СЕЙЧАС +13°С
usd 64.68
eur 72.11
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 64.68
eur 72.11
Город

Отключат перед заморозками: назвали дату окончания отопительного сезона

Осталось потерпеть всего несколько дней

Поделиться

1 349
0 Обсудить

Все новости

Все новости

В мэрии Ярославля заявили официально — окончание отопительного сезона в городе наметили на 29 апреля. 

После нескончаемых вопросов в администрацию о том, когда в квартирах отключат тепло, чиновники всё же приняли решение. 

— В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми градусов Цельсия, — объяснил, почему так долго батареи в квартирах ярославцев остаются горячими, заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Одинцов. — В связи с установившимися благоприятными климатическими условиями, учитывая прогноз погоды, в целях обеспечения поддержания надлежащего микроклимата в жилых и нежилых помещениях принято решение об окончании отопительного периода 29 апреля.

Ранее озвучивалось, что отопительный период закончится 30 апреля. 

Кстати, в Ростове Великом, например, действует другое правило: жители сами могут подать заявку на отключение отопления в своём доме. 

Напомним, в этом году значительно подорожает плата за «коммуналку», в том числе за отопление. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

отопление

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)