«Раскошеливайтесь, люди»: в Ярославле власти сообщили об изменениях в системе оплаты ЖКХ

В Ярославле поменяли правила оплаты отопления. Изменения вступят в силу со следующего отопительного сезона — с 1 октября. Платить больше придётся жителям одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, где не стоят общедомовые счётчики.



— Размер платы у жителей таких домов увеличится на 14–38%, — сообщили в мэрии Ярославля.



Причём повышение стоимости коснётся не только тех, кто не захотел устанавливать общедомовые приборы учёта, но и жильцов тех домов, где попросту нет возможности их установить.

