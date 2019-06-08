«Раскошеливайтесь, люди»: в Ярославле власти сообщили об изменениях в системе оплаты ЖКХ

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Стало известно, жильцов каких домов коснётся подорожание
Повышение стоимости отопления коснётся не всех
В Ярославле поменяли правила оплаты отопления. Изменения вступят в силу со следующего отопительного сезона — с 1 октября. Платить больше придётся жителям одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, где не стоят общедомовые счётчики.
— Размер платы у жителей таких домов увеличится на 14–38%, — сообщили в мэрии Ярославля.
Причём повышение стоимости коснётся не только тех, кто не захотел устанавливать общедомовые приборы учёта, но и жильцов тех домов, где попросту нет возможности их установить.
— Раскошеливайтесь, люди, — иронизируют жители двухэтажки на «Пятёрке». — Неужели кто-то ожидал, что нам снизят цену на «коммуналку»? Всё идёт по плану.
Тем, у кого рост размера оплаты коммунальных услуг после введения новых нормативов превысит 22% ежемесячного совокупного дохода семьи, власти обещают предоставлять меры социальной поддержки в виде субсидии на оплату коммунальных услуг.