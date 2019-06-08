8 июня суббота
СЕЙЧАС +30°С
usd 65.04
eur 73.26
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +30°С
usd 65.04
eur 73.26
Экономика

«Раскошеливайтесь, люди»: в Ярославле власти сообщили об изменениях в системе оплаты ЖКХ

Стало известно, жильцов каких домов коснётся подорожание

Поделиться

2 365
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Повышение стоимости отопления коснётся не всех

Фото: Александра Савельева

В Ярославле поменяли правила оплаты отопления. Изменения вступят в силу со следующего отопительного сезона — с 1 октября. Платить больше придётся жителям одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, где не стоят общедомовые счётчики.

— Размер платы у жителей таких домов увеличится на 14–38%, — сообщили в мэрии Ярославля.

Причём повышение стоимости коснётся не только тех, кто не захотел устанавливать общедомовые приборы учёта, но и жильцов тех домов, где попросту нет возможности их установить.

— Раскошеливайтесь, люди, — иронизируют жители двухэтажки на «Пятёрке». — Неужели кто-то ожидал, что нам снизят цену на «коммуналку»? Всё идёт по плану.

Тем, у кого рост размера оплаты коммунальных услуг после введения новых нормативов превысит 22% ежемесячного совокупного дохода семьи, власти обещают предоставлять меры социальной поддержки в виде субсидии на оплату коммунальных услуг.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ЖКХотоплениеэкономика

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

житель пока
8 июн 2019 в 12:40

а если всем миром не платить почему бы и нет?

Гость
8 июн 2019 в 11:57

Главное на выборах не забудьте за единоросов голос свой отдать )))