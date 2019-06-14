«Обидеть художника может каждый»: в Ярославле поставили клумбы с безрукими девушками

В центре Ярославля появились три оригинальные клумбы-скульптуры в виде юбок, из которых торчат белые девушки без кистей рук. Их установили на площади напротив центрального входа в театр имени Волкова.

— Их поставили специально в честь Года театра, который проходит в России, — объяснила директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская. — На клумбах изображены танцующие девушки.



Такой красотой ярославцам решили напомнить, что в России проходит Год театра Фото: Александра Савельева

Мы узнали, что думают ярославцы по поводу этих композиций.

— Даже и не знаю, как это комментировать, — сказал актёр театра имени Волкова Кирилл Искратов. — Очень интересная идея, но что автор хотел этим сказать, мне непонятно. Я сам пока не видел эти клумбы, но теперь обязательно схожу посмотреть на них. А вообще, обидеть художника может каждый.



Новые композиции вызвали бурю эмоций у многих людей, которые их увидели Фото: Александра Савельева