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Город

«Обидеть художника может каждый»: в Ярославле поставили клумбы с безрукими девушками

Ярославцы поделились своим мнением по поводу новых цветочных композиций напротив театра

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Клумбы-скульптуры поставили возле первого русского театра

Фото: Александра Савельева

В центре Ярославля появились три оригинальные клумбы-скульптуры в виде юбок, из которых торчат белые девушки без кистей рук. Их установили на площади напротив центрального входа в театр имени Волкова.

— Их поставили специально в честь Года театра, который проходит в России, — объяснила директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская. — На клумбах изображены танцующие девушки.

Такой красотой ярославцам решили напомнить, что в России проходит Год театра 

Фото: Александра Савельева

Мы узнали, что думают ярославцы по поводу этих композиций.

— Даже и не знаю, как это комментировать, — сказал актёр театра имени Волкова Кирилл Искратов. — Очень интересная идея, но что автор хотел этим сказать, мне непонятно. Я сам пока не видел эти клумбы, но теперь обязательно схожу посмотреть на них. А вообще, обидеть художника может каждый.

Новые композиции вызвали бурю эмоций у многих людей, которые их увидели

Фото: Александра Савельева

— Что-то мне эта клумба напоминает. Солдата с гранатой или девушек без весел? — иронично отметила общественница и градозащитница Ольга Мазанова.

— Может быть, из окон машин или издали это смотрится необычно и красиво, но, судя по виду вблизи, такое сочетание скульптуры и цветов мне кажется не совсем логичным. То, что пытаются оживить клумбу у Волковского театра, это хорошо, но исполнить можно было и получше.

Недавно в Ярославле власти изменили и вид арок-сердец, которыми так гордился их «отец», — бывший мэр Владимир Слепцов. Теперь они стали лысыми.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

городская средаГод театра

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
14 июн 2019 в 12:44

Клубаре у Фёдора.Зовите батюшку со святой водой.