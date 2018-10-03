Из конструкций-сердечек убирают летние цветы

В Ярославле на проспекте Ленина специалисты «Горзеленхозстроя» долбят ломами конструкции с цветами в виде сердец. Говорят, что удаляют оттуда цветы.



— Лучше бы Владимир Слепцов свои конструкции с собой в Солнечногорск увёз, — ругаются они. — За лето земля в них становится каменной, и её тяжело удалять отсюда. Приходится выдалбливать ломами, это очень непросто.



Окаменевшую землю приходится выдалбливать ломом

В мэрии уверяют, что уход Владимира Слепцова с поста мэра и демонтаж цветов с конструкций никак не связаны друг с другом. Но, согласитесь, совпадение довольно показательное.



— Перед наступлением холодов мэр поручил демонтировать цветы из конструкций, чтобы в ноябре там не красовались замёрзшие веники, — говорят в городской администрации. — Так было и в прошлом году.



Зимой арки раньше украшали гирляндами и еловым лапником

Арки в виде сердечек — городское украшение, которое появилось в Ярославле по инициативе Слепцова. Их поставили на аллее на проспекте Ленина. К ним особых претензий практически ни у кого не было, многие с ними любят фотографироваться. Но вот пошутить про них ярославцы любят. Их из-за формы сравнивают с филейной частью тела.



Владимир Слепцов работает сегодня на посту мэра Ярославля последний день. Подробности об уходе Владимира Слепцова и назначении Владимира Волкова можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

