«Лучше бы увёз их в Солнечногорск»: в Ярославле ломом выдалбливают цветы из «сердец Слепцова»
В Ярославле на проспекте Ленина специалисты «Горзеленхозстроя» долбят ломами конструкции с цветами в виде сердец. Говорят, что удаляют оттуда цветы.
— Лучше бы Владимир Слепцов свои конструкции с собой в Солнечногорск увёз, — ругаются они. — За лето земля в них становится каменной, и её тяжело удалять отсюда. Приходится выдалбливать ломами, это очень непросто.
В мэрии уверяют, что уход Владимира Слепцова с поста мэра и демонтаж цветов с конструкций никак не связаны друг с другом. Но, согласитесь, совпадение довольно показательное.
— Перед наступлением холодов мэр поручил демонтировать цветы из конструкций, чтобы в ноябре там не красовались замёрзшие веники, — говорят в городской администрации. — Так было и в прошлом году.
Арки в виде сердечек — городское украшение, которое появилось в Ярославле по инициативе Слепцова. Их поставили на аллее на проспекте Ленина. К ним особых претензий практически ни у кого не было, многие с ними любят фотографироваться. Но вот пошутить про них ярославцы любят. Их из-за формы сравнивают с филейной частью тела.
Владимир Слепцов работает сегодня на посту мэра Ярославля последний день. Подробности об уходе Владимира Слепцова и назначении Владимира Волкова можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.
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