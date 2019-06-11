«Это финальный вариант»: в Ярославле слепцовские арки-сердца сделали лысыми

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Смотрим, какими они были и какими стали
Теперь арки-сердца выглядят лысоватыми
Фото: Александра Савельева
В Ярославле власти изменили вид арок-сердец, которыми так гордился их «отец» — бывший мэр Владимир Слепцов. Теперь они стали лысыми.
— Это финальный вариант, — объявила директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.
В прошлом году перед Новым годом эти арки украшали еловыми ветками, а на лето арт-объекты на проспекте Ленина и на Первомайском бульваре наряжали в розы и бегонии. А ещё годом ранее на каждую арку тратили по шесть тысяч цветов. Теперь они будут выглядеть менее торжественно.
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