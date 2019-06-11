«Это финальный вариант»: в Ярославле слепцовские арки-сердца сделали лысыми

В прошлом году перед Новым годом эти арки украшали еловыми ветками, а на лето арт-объекты на проспекте Ленина и на Первомайском бульваре наряжали в розы и бегонии. А ещё годом ранее на каждую арку тратили по шесть тысяч цветов. Теперь они будут выглядеть менее торжественно.

