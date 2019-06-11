11 июня вторник
СЕЙЧАС +21°С
usd 64.52
eur 73.04
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 64.52
eur 73.04
Город

«Это финальный вариант»: в Ярославле слепцовские арки-сердца сделали лысыми

Смотрим, какими они были и какими стали

Поделиться

229
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Теперь арки-сердца выглядят лысоватыми

Фото: Александра Савельева

В Ярославле власти изменили вид арок-сердец, которыми так гордился их «отец» — бывший мэр Владимир Слепцов. Теперь они стали лысыми.

В этом году арт-объекты всю весну простояли голыми

Фото: Александра Савельева

— Это финальный вариант, — объявила директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

При Владимире Слепцове арки выглядели более торжественно

Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: мэрия Ярославля

В прошлом году перед Новым годом эти арки украшали еловыми ветками, а на лето арт-объекты на проспекте Ленина и на Первомайском бульваре наряжали в розы и бегонии. А ещё годом ранее на каждую арку тратили по шесть тысяч цветов. Теперь они будут выглядеть менее торжественно.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

городская среда

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)