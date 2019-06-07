В Ярославле массово гибнут голуби: зоологи рассказали, чем это опасно для людей

Взволнованные ярославцы стали предполагать, почему на крыше оказалось столько мёртвых голубей. Оказалось, что птицы гибнут не только в Заволжском районе.

В Заволжском районе Ярославля массово гибнут голуби. Ярославна Екатерина сняла на видео крышу торгового центра «Яковлевский» на улице Космонавтов. Вся крыша усыпана мёртвыми голубями. По словам автора видео, мёртвых птиц не меньше десяти.

— В Брагино тоже много мёртвых видел птиц. Видимо, что-то не то, отрава или вирус, — пишет ярославец Алексей Рочняк.

— У нас в Брагино полно мёртвых птиц. И не только голубей, ещё грачи, вороны, — подтверждает Мария Александрова.

Чтобы узнать, почему в городе так много мёртвых птиц и опасно ли это для ярославцев, мы обратились за комментарием к заведующей кафедрой зоологии ЯГПУ Елене Анашкиной.

— Голуби — самые опасные птицы в городе. Они переносят множество опасных заболеваний, в том числе орнитоз, который смертельно опасен для человека. Возможно, какое-то массовое заболевание среди голубей, поэтому они умирают. Жара для них также опасна, так как в городе нет луж, им не попить. До фонтана не каждая птица догадается долететь. Кстати, в других странах в жару для птиц делают поилки. Из-за раскалённой крыши они погибнуть не могли, поскольку, если бы им было горячо, они бы просто улетели. Также вполне может быть, что голубей действительно отравили, — рассказала Елена Анашкина.

Для человека мёртвые голуби опасны тем, что их могут расклёвывать другие птицы и также становиться носителями серьёзных заболеваний.