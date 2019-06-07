В Ярославле массово гибнут голуби: зоологи рассказали, чем это опасно для людей

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Мёртвых птиц видят по всему городу
Мёртвых птиц увидели на крыше
В Заволжском районе Ярославля массово гибнут голуби. Ярославна Екатерина сняла на видео крышу торгового центра «Яковлевский» на улице Космонавтов. Вся крыша усыпана мёртвыми голубями. По словам автора видео, мёртвых птиц не меньше десяти.
Взволнованные ярославцы стали предполагать, почему на крыше оказалось столько мёртвых голубей. Оказалось, что птицы гибнут не только в Заволжском районе.
— Умерли от жажды, — пишет Олег Юрьевич.
— Травят. Голубь — птица не тупая. Жарко — слетал к фонтану, — считает Марьяна Скородумова.
— В Брагино тоже много мёртвых видел птиц. Видимо, что-то не то, отрава или вирус, — пишет ярославец Алексей Рочняк.
— У нас в Брагино полно мёртвых птиц. И не только голубей, ещё грачи, вороны, — подтверждает Мария Александрова.
Чтобы узнать, почему в городе так много мёртвых птиц и опасно ли это для ярославцев, мы обратились за комментарием к заведующей кафедрой зоологии ЯГПУ Елене Анашкиной.
— Голуби — самые опасные птицы в городе. Они переносят множество опасных заболеваний, в том числе орнитоз, который смертельно опасен для человека. Возможно, какое-то массовое заболевание среди голубей, поэтому они умирают. Жара для них также опасна, так как в городе нет луж, им не попить. До фонтана не каждая птица догадается долететь. Кстати, в других странах в жару для птиц делают поилки. Из-за раскалённой крыши они погибнуть не могли, поскольку, если бы им было горячо, они бы просто улетели. Также вполне может быть, что голубей действительно отравили, — рассказала Елена Анашкина.
Для человека мёртвые голуби опасны тем, что их могут расклёвывать другие птицы и также становиться носителями серьёзных заболеваний.
— Очень часто вижу, как мамы с детьми кормят голубей. Это, конечно, хорошо, когда детей приучают к любви к животным и птицам, но в случае с голубями, я считаю, нужно быть осторожными и вообще к ним не подходить. Зараза передаётся контактным и воздушным путём. Тот же орнитоз содержится в пыли, если голуби взлетают резко, вся эта пыль летит на людей, — рассказала Елена Анашкина.
В этой ситуации, если действительно гибель голубей массовая, должна быть назначена ветеринарная экспертиза и на основании комплексных исследований (токсикология, патанатомия, микробиология...) должен быть поставлен посмертный диагноз и названа причина смерти птиц. Если заболевание серьёзное, то и меры должны быть приняты соответствующие. Расплывчатые, ничего не объясняющие объяснения Анашкиной никакой пользы людям и голубям не принесут. Почему доблестные ветеринары в этой ситуации молчат - непонятно. Или они у нас в Ярославле только бешенство на "глазок" определять умеют?