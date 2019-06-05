На переселение из аварийного жилья в этом году потратят больше 300 миллионов: кому повезет первому

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Ярославская область получила деньги из федерального бюджета
Больше 500 человек смогут переехать в новые квартиры
В этом году у областных властей грандиозные планы на переселение людей из аварийного жилья. В региональном правительстве сообщили о поступлении больших денег на это.
— В 2019 году наша область получит на переселение более 347 миллионов рублей из федерального бюджета, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 104 миллионов рублей уже поступили в бюджет региона. Область и муниципальные бюджеты также выделяют свое софинансирование. Совокупные средства позволят расселить в этом году более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.
Планируют, что в новые квартиры переедут 535 человек. Первыми будут жители Ярославля, Мышкина, Углича, Ярославского, Некрасовского, Пошехонского районов. Наибольшее количество граждан, которые будут участвовать в переселении уже в этом году, в Ярославле — 216 человек.
До 1 сентября 2025 года планируется предоставить квартиры более чем 6 тысячам человек. В программу расселения попал жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.