На переселение из аварийного жилья в этом году потратят больше 300 миллионов: кому повезет первому

В этом году у областных властей грандиозные планы на переселение людей из аварийного жилья. В региональном правительстве сообщили о поступлении больших денег на это.

— В 2019 году наша область получит на переселение более 347 миллионов рублей из федерального бюджета, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 104 миллионов рублей уже поступили в бюджет региона. Область и муниципальные бюджеты также выделяют свое софинансирование. Совокупные средства позволят расселить в этом году более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.