«Очень волнуемся за детей»: в Ярославле дворы зарастают смертельно опасным борщевиком

В Ярославле жители посёлка Резинотехника пожаловались, что их дворы зарастают борщевиком. Больше всего они переживают за своих детей.



— Мы не знаем, что делать, такое ощущение, что борщевика становится с каждым днём больше, — говорят жители дома № 7 по улице Лебедева. — Объясняем детям, что трогать это растение нельзя, но всё равно очень волнуемся. А если из других дворов прибежит ребятня, которым не объяснили, что борщевик опасен?

