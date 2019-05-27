«Очень волнуемся за детей»: в Ярославле дворы зарастают смертельно опасным борщевиком

В Ярославле жители посёлка Резинотехника пожаловались, что их дворы зарастают борщевиком. Больше всего они переживают за своих детей.
— Мы не знаем, что делать, такое ощущение, что борщевика становится с каждым днём больше, — говорят жители дома № 7 по улице Лебедева. — Объясняем детям, что трогать это растение нельзя, но всё равно очень волнуемся. А если из других дворов прибежит ребятня, которым не объяснили, что борщевик опасен?
Листья и плоды борщевика содержат фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность организма к ультрафиолету. После соприкосновения кожи с соком растения на ней появляются ожоги второй степени с пузырями, заполненными жидкостью. В солнечные дни эффект усиливается, и ожоги проявляются быстрее и сильнее. Отмечались случаи наступления слепоты при попадании сока борщевика в глаза. При поражении соком борщевика больше 80% кожи наступает смерть.
В Ярославле сейчас заросли борщевика вблизи жилых домов контролируют районные администрации. Если вы увидели ядовитый сорняк, то обращайтесь именно туда с требованием избавиться от растения. Также присылайте фото борщевика с указанием адреса в редакцию 76.RU по электронной почте: kontuev@corp.76.ru.