На месте аварии работают экстренные службы Источник: XINHUA NEWS

В центральной части Мьянмы произошла страшная авария с рейсовым автобусом, в которой погибли более 20 человек. Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в районе Пьин-У-Луин административной области Мандалай. Об этом пишет китайское агентство Синьхуа со ссылкой на данные местной пожарной службы.

ДТП случилось в воскресенье около 19:50 по местному времени (16:20 мск). В салоне автобуса находилось 36 человек. После падения транспортного средства в обрыв 22 из них погибли, еще 14 получили травмы.

Выживших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Обстоятельства и причины случившегося выясняют.

Недавно в Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе Рас-Гариб — Хургада. В результате аварии 3 человека погибли, а 25 пострадали. В салоне также было четверо россиян. Все они получили травмы, трое туристов даже попали в больницу.