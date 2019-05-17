17 мая пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 64.56
eur 72.37
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 64.56
eur 72.37
Город
День города 2019 в Ярославле

В День города в Ярославле перекроют проезд к месту просмотра салюта

Власти рассказали, где будет не проехать на машине

Поделиться

256
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Многие ярославцы любят смотреть салют с Тверицкой набережной

Фото: Александра Савельева

В Ярославле в День города во второй половине дня перекроют дорогу в районе Тверицкой набережной, куда многие любят приезжать, чтобы смотреть салют.

— Движение будет перекрыто на участке Тверицкой набережной от дома № 25а до Октябрьского моста, а также на съездах с Октябрьского моста на Тверицкую набережную, — рассказали в мэрии Ярославля. — Ограничения будут действовать с 16 часов и до полуночи.

Также в Ярославле из-за празднования Дня города на весь день перекроют дороги в центре.

В День города праздник будет проходить параллельно на нескольких площадках в центре и остальных районах. Ранее мы уже публиковали полную программу. Пожалуй, самыми яркими событиями в этом году станут выступление группы «Отпетые мошенники» на стадионе «Спартаковец» и праздничный салют в акватории Волги.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

салютДень городаавто

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)