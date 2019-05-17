В День города в Ярославле перекроют проезд к месту просмотра салюта

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Власти рассказали, где будет не проехать на машине
Многие ярославцы любят смотреть салют с Тверицкой набережной
В Ярославле в День города во второй половине дня перекроют дорогу в районе Тверицкой набережной, куда многие любят приезжать, чтобы смотреть салют.
— Движение будет перекрыто на участке Тверицкой набережной от дома
Также в Ярославле из-за празднования Дня города на весь день перекроют дороги в центре.
В День города праздник будет проходить параллельно на нескольких площадках в центре и остальных районах. Ранее мы уже публиковали полную программу. Пожалуй, самыми яркими событиями в этом году станут выступление группы «Отпетые мошенники» на стадионе «Спартаковец» и праздничный салют в акватории Волги.