В День города в Ярославле перекроют проезд к месту просмотра салюта

В Ярославле в День города во второй половине дня перекроют дорогу в районе Тверицкой набережной, куда многие любят приезжать, чтобы смотреть салют.



— Движение будет перекрыто на участке Тверицкой набережной от дома № 25а до Октябрьского моста, а также на съездах с Октябрьского моста на Тверицкую набережную, — рассказали в мэрии Ярославля. — Ограничения будут действовать с 16 часов и до полуночи.



Также в Ярославле из-за празднования Дня города на весь день перекроют дороги в центре.



В День города праздник будет проходить параллельно на нескольких площадках в центре и остальных районах. Ранее мы уже публиковали полную программу. Пожалуй, самыми яркими событиями в этом году станут выступление группы «Отпетые мошенники» на стадионе «Спартаковец» и праздничный салют в акватории Волги.

