Власти проверят обращение ярославской девочки к Путину

Видеообращением семилетней Алисы Устимовой к Владимиру Путину заинтересовались областные власти.



— Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области проверяет информацию, изложенную в видеообращении, и взял ситуацию под контроль, — сообщили в департаменте.



К президенту России обратилась ярославская девочка, она просит обратить внимание на медицину, ведь там, по словам Алисы, происходит какой-то ужас.



— В нашей стране бесплатные лекарства отменили и теперь бесплатные лекарства стали не давать, — говорит Алиса в своём ролике.

