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Город

Власти проверят обращение ярославской девочки к Путину

Семилетняя Алиса попросила президента обратить внимание на медицину

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Информацию проверит департамент здравоохранения области

Фото: Анастасия Устимова

Видеообращением семилетней Алисы Устимовой к Владимиру Путину заинтересовались областные власти.

— Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области проверяет информацию, изложенную в видеообращении, и взял ситуацию под контроль, — сообщили в департаменте.

К президенту России обратилась ярославская девочка, она просит обратить внимание на медицину, ведь там, по словам Алисы, происходит какой-то ужас.

— В нашей стране бесплатные лекарства отменили и теперь бесплатные лекарства стали не давать, — говорит Алиса в своём ролике.

Тема льготных препаратов — одна из самых острых в регионе. Схема выдачи льготных лекарств в Ярославской области недавно опять изменилась. Льготников и вовсе отправляют за препаратами в другой город.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

медицина

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
17 апр 2019 в 20:59

Волков испугался что с должности полетит , вот и засуетился .