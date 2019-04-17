«С медициной ужас что происходит»: семилетняя девочка из Ярославля записала обращение к Путину

Семилетняя девочка из Ярославля записала видеообращение к Владимиру Путину. Ребёнок призывает обратить президента внимание на большую проблему: отмену бесплатных лекарств. У Алисы Устимовой есть свой канал на YouTube, она часто записывает видео. Как-то раз, услышав разговор взрослых, она узнала о том, с каким трудом люди с тяжёлыми заболеваниями получают бесплатные лекарства. Поэтому Алиса и придумала записать обращение к президенту.

— Я Алиса Устимова. Владимир Владимирович Путин, обратите внимание на медицину, там происходит вообще какой-то ужас. В нашей стране бесплатные лекарства отменили, и теперь бесплатные лекарства стали не давать. Вот, например, мой дедушка, у него раньше болело сердце, и он брал лекарства за пять тысяч. Вот как так можно? Когда я стану взрослой, я буду главной по медицине (речь автора сохранена. — Прим. ред.), — сказала Алиса в обращении к Путину.