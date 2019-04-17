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Здоровье

«С медициной ужас что происходит»: семилетняя девочка из Ярославля записала обращение к Путину

Что просит ребёнок у президента

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Алиса попросила у Путина обратить внимание на отмену бесплатных лекарств в стране

Фото: Анастасия Устимова

Семилетняя девочка из Ярославля записала видеообращение к Владимиру Путину. Ребёнок призывает обратить президента внимание на большую проблему: отмену бесплатных лекарств. У Алисы Устимовой есть свой канал на YouTube, она часто записывает видео. Как-то раз, услышав разговор взрослых, она узнала о том, с каким трудом люди с тяжёлыми заболеваниями получают бесплатные лекарства. Поэтому Алиса и придумала записать обращение к президенту.

— Я Алиса Устимова. Владимир Владимирович Путин, обратите внимание на медицину, там происходит вообще какой-то ужас. В нашей стране бесплатные лекарства отменили, и теперь бесплатные лекарства стали не давать. Вот, например, мой дедушка, у него раньше болело сердце, и он брал лекарства за пять тысяч. Вот как так можно? Когда я стану взрослой, я буду главной по медицине (речь автора сохранена. — Прим. ред.), — сказала Алиса в обращении к Путину.

Её мама говорит: вряд ли президент посмотрит это видео, но Алиса в это верит.

Отмена бесплатных лекарств — одна из самых острых проблем в нашей области. Схема выдачи льготных лекарств опять изменилась. А льготников и вовсе отправляют за препаратами в другой город.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

отмена лекарствмедицина

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
17 апр 2019 в 15:01

Чё толку от этого обращения ! Путин сам создал такие условия . Он же не попрет против себя и системы

гость
17 апр 2019 в 16:19

У этого ребёнка больше здравого смысла чем у губернатора Миронова! Или Миронов вообще не в теме, как всегда?

Александр Брагинский
17 апр 2019 в 15:32

Прикольно))А говорят образование плохое,да тут скоро экономисты с 5 лет выступать будут)))Хотя и не ново это,тут полно диванных спецов которые где то,что то слыхали и после сытного обеда,лежа на диване учат как страну от нищеты спасти