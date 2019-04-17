Нет денег даже на это: власти не будут обрабатывать от клещей самые посещаемые места Ярославля

В этом году ярославцы не смогут чувствовать себя достаточно безопасно на городских пляжах и в одном центральном парке. Дело в том, что в мэрии заявили, что эти места обрабатывать от клещей в этом году не планируют.
Речь идёт о Центральном пляже на Которосльной набережной, части парка «Подзеленье» рядом площадью 7,8 гектаров, пляже на Тверицкой набережной, Дзержинском пляже на 1-Норской набережной и зелёной зоне на улице Автозаводской площадью 8,5 гектаров.
— В связи с отсутствием финансирования противоклещевая обработка городских пляжей на площади 8,4 гектаров не предусмотрена, — говорится в документе департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. — Уменьшение площади связано с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования «Горзеленхозстрой» земельными участками, находящимися в собственности Ярославля.
Какие места в этом году обработают от клещей:
- Парки «Остров», «Нефтяник», «Победы», «Детский», «Юбилейный», часть парка на «Подзеленье»
- 53 объекта зелёного хозяйства Горзеленхозстроя
- Кладбища Воинское, Игнатовское, Осташинское, Западное, Северное, Петрово, Донское, Тверицкое, Норское.
- Санаторий Ясные Зори.
- Детские лагеря на базе образовательных учреждений.
- Загородные оздоровительные лагеря.
- Образовательные учреждения.
- Территория учреждений культуры.
- Базы отдыха.
Вопрос обработки от клещей сегодня будут обсуждать на комиссии муниципалитета Ярославля.