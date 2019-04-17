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Город

Нет денег даже на это: власти не будут обрабатывать от клещей самые посещаемые места Ярославля

Публикуем список мест, которые могут быть опасны в этом году

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Часть парк на Подзеленье не планируют обрабатывать от паразитов 

Фото: Александра Савельева

В этом году ярославцы не смогут чувствовать себя достаточно безопасно на городских пляжах и в одном центральном парке. Дело в том, что в мэрии заявили, что эти места обрабатывать от клещей в этом году не планируют. 

Речь идёт о Центральном пляже на Которосльной набережной, части парка «Подзеленье» рядом площадью 7,8 гектаров, пляже на Тверицкой набережной, Дзержинском пляже на 1-Норской набережной и зелёной зоне на улице Автозаводской площадью 8,5 гектаров. 

— В связи с отсутствием финансирования противоклещевая обработка городских пляжей на площади 8,4 гектаров не предусмотрена, — говорится в документе департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. — Уменьшение площади связано с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования «Горзеленхозстрой» земельными участками, находящимися в собственности Ярославля. 

Какие места в этом году обработают от клещей: 

- Парки «Остров», «Нефтяник», «Победы», «Детский», «Юбилейный», часть парка на «Подзеленье»

- 53 объекта зелёного хозяйства Горзеленхозстроя 

- Кладбища Воинское, Игнатовское, Осташинское, Западное, Северное, Петрово, Донское, Тверицкое, Норское.

- Санаторий Ясные Зори.

- Детские лагеря на базе образовательных учреждений.

- Загородные оздоровительные лагеря.

- Образовательные учреждения.

- Территория учреждений культуры.

- Базы отдыха.

Вопрос обработки от клещей сегодня будут обсуждать на комиссии муниципалитета Ярославля. 

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Анна Елкина

ТЕГИ

клещи

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
17 апр 2019 в 11:04

Гм. А бордюры красить хотели... Скорее всего краску дешёвую за нормальную цену купили бы в магазине родственника кого-то из сторонников размалёвывания бордюров, и навар и товарооборот, а на клещах заработать не получится. Некого подпрячь. :)