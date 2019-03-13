Это самый большой долг в истории: Ярославской области начали перекрывать газ

Задолженность Ярославской области за газ достигла исторического максимума за последние пять лет. Об этом сообщает компания «Газпром Межрегионгаз», начав отключение газа.

— Сумма долга превысила показатели аналогичных периодов за последние пять лет и продолжает расти. В прошлом году в начале марта задолженность составила 2,6 миллиарда рублей, в 2017-м — 2,3 миллиарда рублей, в 2016-м — 2,1 миллиарда рублей, а в 2015-м — 1,1 миллиарда рублей, — написали в официальном релизе «Газпром Межрегионгаз Ярославль».