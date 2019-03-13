Это самый большой долг в истории: Ярославской области начали перекрывать газ

В итоге проблемы с долгами могут коснуться жителей
Задолженность Ярославской области за газ достигла исторического максимума за последние пять лет. Об этом сообщает компания «Газпром Межрегионгаз», начав отключение газа.
— Сумма долга превысила показатели аналогичных периодов за последние пять лет и продолжает расти. В прошлом году в начале марта задолженность составила 2,6 миллиарда рублей, в 2017-м — 2,3 миллиарда рублей, в 2016-м — 2,1 миллиарда рублей, а в 2015-м — 1,1 миллиарда рублей, — написали в официальном релизе «Газпром Межрегионгаз Ярославль».
В прошлом году с компанией провели переговоры, долг реструктуризировали, договорились, что как минимум область будет оплачивать текущее потребление. Ещё годом ранее власти встречались с газовиками и подписывали соглашение о том, что компании-должники обязуются оплачивать поставки газа. Но поставщику голубого топлива снова пришлось применять угрозу отключения газа, так как долг только продолжает расти.
— На протяжении последних лет главными должниками региона, системные решения по которым на уровне области фактически не принимаются, остаются «Ярославская генерирующая компания», находящаяся в процедуре банкротства, с просроченной задолженностью 834 миллиона рублей, теплоснабжающие организации Переславля-Залесского с общим долгом 611 миллионов рублей, рыбинский «Теплоэнерго» с долгом 830 миллионов рублей, — добавил поставщик.