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Город
Фоторепортаж

«Торгуем по привычке. Но кому мы ещё нужны?» Как выживают и не сдаются рынки в Ярославле

Большой фоторепортаж с налётом 90-х

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Власти считают, что с железными палатками пора прощаться

Фото: Александра Савельева

— Времена железных палаток прошли, — заявил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. У городских властей есть план, как переделать рынки в Ярославле. И кажется, пришла пора прощаться с целой эпохой. Ну кто из нас не мерил джинсы или кроссовки, перетаптываясь на картонке? С другой стороны, вспомните, когда вы в последний раз покупали, например. футболку на рынке? Пришла ли пора прощаться, как считают власти, или есть ещё за что держаться? Мы прошлись по ярославским рынкам. Хотели представить их будущее. А окунулись в невероятное по атмосфере прошлое. Сегодня — наш большой фоторепортаж из 90-х.

Появление людей с фотокамерами на рынках сразу вызывает волнение. 

— Закрывать будут? — вокруг нас с фотографом собираются продавцы, побросав свои прилавки с искусственными цветами, сорочками, сапогами. 

Как в кино

Фото: Александра Савельева

Сейчас решается судьба пяти рынков. Если на некоторых царит запустение, то на других жизнь кипит даже в разгар рабочего дня. 

Овощные закутки всегда пользуются спросом

Фото: Александра Савельева

— Покупателей нет, — жалуется на рынке на улице Труфанова улыбчивая пенсионерка, завернутая в тёплый шарф. — Торгуем, можно сказать, по-привычке. Вчера одну пару носков продала — даже местовое не отбила. 

— Зачем тогда работаете? — спрашиваю её. 

Торгуют на улице почти в любую погоду

Фото: Александра Савельева

— Где ещё работать, уборщицей не хочу, а больше никому и не нужна. Покупатели все в торговый центр ходят, им не объяснишь, что там китайские некачественные вещи, а у нас российские, и сертификаты все есть. А через дорогу стихийная торговля, там тоже дешевле, чем у нас получается — им ведь не платить за аренду. Приезжают, прогоняют их, а они на следующий день снова выходят. 

На рынке можно купить все для хозяйства

Фото: Александра Савельева

Пустует и рынок на Пионерской. Большая часть металлических киосков закрыты, в остальных — одежда, бельё и опять пластиковые цветы. 

— Вы зачем нас снимаете не в лучшее время? — интересуются продавцы. 

Такого не увидишь в бутиках супермаркетов

Фото: Александра Савельева

Говорят, что здесь рынок пользуется популярностью — один на весь микрорайон, да и существует уже больше полувека, люди привыкли. 

Кипит жизнь на заволжском рынке возле остановки «Совхозная». Здесь нет проржавевших ларёчков — все отделаны пластиком. Среди рядов ходят покупатели. 

Привет, 90-е!

Фото: Александра Савельева

— Мы тут всё сделали по требованиям Слепцова, — говорят продавцы. — А вчера нас огорошили. Сказали, что, может, и закроют. 

В разговор включается женщина, проходящая мимо с коляской. Говорит, что продукты и необходимую мелочь всю тут покупает. 

Так и живем

Фото: Александра Савельева

— В магазин с коляской не зайти, а тут во время прогулки с ребёнком проехала, всё купила. Нельзя их закрывать! — считает.

Помните, как мерили одежду на таких вот рынках?

Фото: Александра Савельева

Спокойствие царит (или так только кажется) на рынке Ленинского района. Здесь чистенько и многолюдно в крытой части, бойко торгуют домашней утварью и одеждой на улице. Трепыхаются на пронзительном мартовском ветру цветастые купальники.
— А нам что! Как торговали, так и будем торговать, — уверенно говорят продавцы.

На Ленинском рынке — богобоязненные продавцы

Фото: Елена Вахрушева

Многие не оставляют привычку за мясом ходить на рынок

Фото: Александра Савельева

Интимный уголок

Фото: Александра Савельева

Здесь как будто машина времени работает

Фото: Александра Савельева

Ну где ещё так ласково встретят?

Фото: Александра Савельева

Взгляд из прошлого

Фото: Александра Савельева

Самый ходовой товар

Фото: Александра Савельева

Сравните с магазинными ценами

Фото: Александра Савельева

Тут еще есть самодельные занавесочки, за которыми можно спрятаться, примеряя вещь

Фото: Александра Савельева

На Ленинском своя атмосфера

Фото: Елена Вахрушева

Конкуренты за воротами рынка

Фото: Елена Вахрушева


Недавно в Ярославле областные и городские власти объединились, чтобы модернизировать Центральный рынок. Мы уже публиковали макеты того, что там хотят построить. Также городские власти начали работу по закрытию мини-рынков. На их местах будут строить торговые галереи. А ещё в ближайшем будущем недалеко от центра города должен появиться новый крупный торговый центр.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

рынки

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
11 март 2019 в 07:56

не в той стране вы родились и не нужны вы не кому!

гость
11 март 2019 в 09:35

В сетевых - пятёрочке, верном, высшей лиге - качество, ассортимент и свежесть - хуже рыночных, а хамства и обвеса/обмана много больше. Мясо и рыбу свежую у них не купишь, ярославского почти нет, либо привозное , либо китай. Обезличка персонала просто убивает. На рынках продавцов знают в лицо, часто по имени и поэтому меньше шансов принести домой что-то не очень такое. Рынки должны быть!

Гость
11 март 2019 в 09:05

Деньги уходят из России в страны СНГ. В прошлом году физлица вывели $9,48 млрд. При этом больше всего денег из нашей страны отправляется в Узбекистан. В стране мало рабочих мест, поэтому мигранты едут на заработки в Россию.

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