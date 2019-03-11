«Торгуем по привычке. Но кому мы ещё нужны?» Как выживают и не сдаются рынки в Ярославле

Власти считают, что с железными палатками пора прощаться
— Времена железных палаток прошли, — заявил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. У городских властей есть план, как переделать рынки в Ярославле. И кажется, пришла пора прощаться с целой эпохой. Ну кто из нас не мерил джинсы или кроссовки, перетаптываясь на картонке? С другой стороны, вспомните, когда вы в последний раз покупали, например. футболку на рынке? Пришла ли пора прощаться, как считают власти, или есть ещё за что держаться? Мы прошлись по ярославским рынкам. Хотели представить их будущее. А окунулись в невероятное по атмосфере прошлое. Сегодня — наш большой фоторепортаж из 90-х.
Появление людей с фотокамерами на рынках сразу вызывает волнение.
— Закрывать будут? — вокруг нас с фотографом собираются продавцы, побросав свои прилавки с искусственными цветами, сорочками, сапогами.
Сейчас решается судьба пяти рынков. Если на некоторых царит запустение, то на других жизнь кипит даже в разгар рабочего дня.
— Покупателей нет, — жалуется на рынке на улице Труфанова улыбчивая пенсионерка, завернутая в тёплый шарф. — Торгуем, можно сказать, по-привычке. Вчера одну пару носков продала — даже местовое не отбила.
— Зачем тогда работаете? — спрашиваю её.
— Где ещё работать, уборщицей не хочу, а больше никому и не нужна. Покупатели все в торговый центр ходят, им не объяснишь, что там китайские некачественные вещи, а у нас российские, и сертификаты все есть. А через дорогу стихийная торговля, там тоже дешевле, чем у нас получается — им ведь не платить за аренду. Приезжают, прогоняют их, а они на следующий день снова выходят.
Пустует и рынок на Пионерской. Большая часть металлических киосков закрыты, в остальных — одежда, бельё и опять пластиковые цветы.
— Вы зачем нас снимаете не в лучшее время? — интересуются продавцы.
Говорят, что здесь рынок пользуется популярностью — один на весь микрорайон, да и существует уже больше полувека, люди привыкли.
Кипит жизнь на заволжском рынке возле остановки «Совхозная». Здесь нет проржавевших ларёчков — все отделаны пластиком. Среди рядов ходят покупатели.
— Мы тут всё сделали по требованиям Слепцова, — говорят продавцы. — А вчера нас огорошили. Сказали, что, может, и закроют.
В разговор включается женщина, проходящая мимо с коляской. Говорит, что продукты и необходимую мелочь всю тут покупает.
— В магазин с коляской не зайти, а тут во время прогулки с ребёнком проехала, всё купила. Нельзя их закрывать! — считает.
Спокойствие царит (или так только кажется) на рынке Ленинского района. Здесь чистенько и многолюдно в крытой части, бойко торгуют домашней утварью и одеждой на улице. Трепыхаются на пронзительном мартовском ветру цветастые купальники.
— А нам что! Как торговали, так и будем торговать, — уверенно говорят продавцы.
Недавно в Ярославле областные и городские власти объединились, чтобы модернизировать Центральный рынок. Мы уже публиковали макеты того, что там хотят построить. Также городские власти начали работу по закрытию мини-рынков. На их местах будут строить торговые галереи. А ещё в ближайшем будущем недалеко от центра города должен появиться новый крупный торговый центр.
В сетевых - пятёрочке, верном, высшей лиге - качество, ассортимент и свежесть - хуже рыночных, а хамства и обвеса/обмана много больше. Мясо и рыбу свежую у них не купишь, ярославского почти нет, либо привозное , либо китай. Обезличка персонала просто убивает. На рынках продавцов знают в лицо, часто по имени и поэтому меньше шансов принести домой что-то не очень такое. Рынки должны быть!