«Торгуем по привычке. Но кому мы ещё нужны?» Как выживают и не сдаются рынки в Ярославле

Власти считают, что с железными палатками пора прощаться

— Времена железных палаток прошли, — заявил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. У городских властей есть план, как переделать рынки в Ярославле. И кажется, пришла пора прощаться с целой эпохой. Ну кто из нас не мерил джинсы или кроссовки, перетаптываясь на картонке? С другой стороны, вспомните, когда вы в последний раз покупали, например. футболку на рынке? Пришла ли пора прощаться, как считают власти, или есть ещё за что держаться? Мы прошлись по ярославским рынкам. Хотели представить их будущее. А окунулись в невероятное по атмосфере прошлое. Сегодня — наш большой фоторепортаж из 90-х.



Появление людей с фотокамерами на рынках сразу вызывает волнение. — Закрывать будут? — вокруг нас с фотографом собираются продавцы, побросав свои прилавки с искусственными цветами, сорочками, сапогами.



Как в кино Фото: Александра Савельева

Сейчас решается судьба пяти рынков. Если на некоторых царит запустение, то на других жизнь кипит даже в разгар рабочего дня.

Овощные закутки всегда пользуются спросом Фото: Александра Савельева

— Покупателей нет, — жалуется на рынке на улице Труфанова улыбчивая пенсионерка, завернутая в тёплый шарф. — Торгуем, можно сказать, по-привычке. Вчера одну пару носков продала — даже местовое не отбила. — Зачем тогда работаете? — спрашиваю её.

Торгуют на улице почти в любую погоду Фото: Александра Савельева

— Где ещё работать, уборщицей не хочу, а больше никому и не нужна. Покупатели все в торговый центр ходят, им не объяснишь, что там китайские некачественные вещи, а у нас российские, и сертификаты все есть. А через дорогу стихийная торговля, там тоже дешевле, чем у нас получается — им ведь не платить за аренду. Приезжают, прогоняют их, а они на следующий день снова выходят.



На рынке можно купить все для хозяйства Фото: Александра Савельева

Пустует и рынок на Пионерской. Большая часть металлических киосков закрыты, в остальных — одежда, бельё и опять пластиковые цветы.

— Вы зачем нас снимаете не в лучшее время? — интересуются продавцы.



Такого не увидишь в бутиках супермаркетов Фото: Александра Савельева

Говорят, что здесь рынок пользуется популярностью — один на весь микрорайон, да и существует уже больше полувека, люди привыкли.

Кипит жизнь на заволжском рынке возле остановки «Совхозная». Здесь нет проржавевших ларёчков — все отделаны пластиком. Среди рядов ходят покупатели.

Привет, 90-е! Фото: Александра Савельева

— Мы тут всё сделали по требованиям Слепцова, — говорят продавцы. — А вчера нас огорошили. Сказали, что, может, и закроют.

В разговор включается женщина, проходящая мимо с коляской. Говорит, что продукты и необходимую мелочь всю тут покупает.

Так и живем Фото: Александра Савельева

— В магазин с коляской не зайти, а тут во время прогулки с ребёнком проехала, всё купила. Нельзя их закрывать! — считает.



Помните, как мерили одежду на таких вот рынках? Фото: Александра Савельева

Спокойствие царит (или так только кажется) на рынке Ленинского района. Здесь чистенько и многолюдно в крытой части, бойко торгуют домашней утварью и одеждой на улице. Трепыхаются на пронзительном мартовском ветру цветастые купальники.

— А нам что! Как торговали, так и будем торговать, — уверенно говорят продавцы.

На Ленинском рынке — богобоязненные продавцы Фото: Елена Вахрушева

Многие не оставляют привычку за мясом ходить на рынок Фото: Александра Савельева

Интимный уголок Фото: Александра Савельева

Здесь как будто машина времени работает Фото: Александра Савельева

Ну где ещё так ласково встретят? Фото: Александра Савельева

Взгляд из прошлого Фото: Александра Савельева

Самый ходовой товар Фото: Александра Савельева

Сравните с магазинными ценами Фото: Александра Савельева

Тут еще есть самодельные занавесочки, за которыми можно спрятаться, примеряя вещь Фото: Александра Савельева

На Ленинском своя атмосфера Фото: Елена Вахрушева

Конкуренты за воротами рынка Фото: Елена Вахрушева