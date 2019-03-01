«Времена железных палаток прошли»: в Ярославле вместо мини-рынков построят торговые галереи

В мэрии считают, что торговля в таком виде должна становиться историей
В Ярославле городские власти начали работу по закрытию мини-рынков. На их местах будут строить торговые галереи. Журналисты 76.RU поинтересовались у чиновников, как это будет происходить.
— Времена железных палаток прошли, — заявил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — Уже есть предварительные макеты галерей, но пока их показывать рано — их будут дорабатывать. Но речь не идёт о высотном строительстве, это будут невысокие, но цивилизованные отапливаемые торговые площадки.
В мэрии уточнили, что пока идёт речь о трёх мини-рынках: на улицах Пионерской и Труфанова, а также на проспекте Авиаторов. В первую очередь власти примутся за точки в Брагино.
— Никто завтра мини-рынки бульдозером не снесёт — пока они будут работать в прежнем формате, так как всё произойдёт не быстро — где-то в течение трёх лет, — добавил Алексей Торопов. — На время реконструкции для предпринимателей и покупателей будут сделаны временные торговые площадки по соседству.
Сегодня в Ярославле работают шесть официальных рынков: АО «Центр» (улица Депутатская, 7), «Ленинский рынок» (улица Чкалова, 17а), «Городской торгово-выставочный центр» (улица Большая Октябрьская, 30а), «Ярмарка "Пионерская"» (улица Пионерская, напротив дома № 1), «Ярмарка "Виктория"» (пересечение улиц Труфанова и Панина), «Ярмарка "Невская"» (улица Урицкого, у дома № 71).
Также в Ярославле областные и городские власти объединились, чтобы модернизировать Центральный рынок. Мы уже публиковали макеты того, что там хотят построить. А ещё в ближайшем будущем недалеко от центра города должен появиться новый крупный торговый центр.
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