«Времена железных палаток прошли»: в Ярославле вместо мини-рынков построят торговые галереи

В Ярославле городские власти начали работу по закрытию мини-рынков. На их местах будут строить торговые галереи. Журналисты 76.RU поинтересовались у чиновников, как это будет происходить.



— Времена железных палаток прошли, — заявил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — Уже есть предварительные макеты галерей, но пока их показывать рано — их будут дорабатывать. Но речь не идёт о высотном строительстве, это будут невысокие, но цивилизованные отапливаемые торговые площадки.

В мэрии уточнили, что пока идёт речь о трёх мини-рынках: на улицах Пионерской и Труфанова, а также на проспекте Авиаторов. В первую очередь власти примутся за точки в Брагино.