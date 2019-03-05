Запрет на бутерброд и сокращение льгот: 3 главных вопроса о школьным питании в Ярославле

Родители младшеклассников отказываются от школьного питания
С 1 марта родители школьников младших классов стали отказываться от питания в школах. Родители учеников на взводе: завтраки и обеды подорожали, меню поменялось, но самое главное — в регионе ввели понятие «нуждаемость», из-за которого тысячи семей потеряли возможность питаться со скидкой.
Давайте разберёмся подробно, что происходит с питанием детей в школах, что хотели бы ещё изменить чиновники и стоит ли переживать за этого родителям.
О социальных льготах: кто их лишится
В конце прошлого года региональные власти согласились сократить часть социальных льгот и компенсаций в Ярославле. Под сокращение попали школьники начальных классов, которые раньше питались со скидкой в школе до 50%, — только в Ярославле это 27 тысяч детей.
С 1 марта родителям этих детей в городах области нужно доказывать нуждаемость своей семьи ради этой скидки. То есть собирать документы, подтверждать, что семья зарабатывает меньше
— На сегодняшний день, к 1 марта, подтвердили свое право получать льготу и собрали необходимые документы около
То есть количество учеников, которые могут получить скидку на школьное питание, уменьшилось в девять раз. Притом что стоимость школьного завтрака увеличилась с 40 до 50 рублей. Напомним, речь идёт только о ребятах из начальных классов.
Бесплатное одноразовое питание предоставляется:
детям из малоимущих семей;
детям-инвалидам;
детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячные выплаты на содержание ребенка;
детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
детям, из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих).
Бесплатное двухразовое питание предоставляется:
детям с ограниченными возможностями здоровья (обучающимся в 1-11 классах);
детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.
Дополнительные льготы предоставляются жителям Ярославля.
Бесплатное питание в школе получают
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,
дети, один из родителей которых:
- инвалид 1 или 2 группы,
- погиб в местах ведения боевых действий
- участвовал в ликвидации радиационных катастроф,
воспитанники коррекционных интернатов.
Для детей одиноких матерей действует льгота по оплате 50% стоимости школьного питания.
За счет средств городского бюджета бесплатным питанием, как и прежде, будут обеспечены:
1. воспитанники государственных и муниципальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. дети, один из родителей которых
- является неработающим инвалидом 1 или 2 группы;
- относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации,
- погиб в местах ведения боевых действий;
3. воспитанники, проживающие в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
С 1 сентября бесплатное питание отменяется для учеников спортивных классов.
Запретят ли приносить еду с собой?
Эта тема обострилась для тех семей, кто потерял компенсацию и не готов платить за питание в школе. Родители стали чаще давать детям еду с собой. Но у этого, казалось бы, нормального явления, нашлась обратная сторона — бюрократическая. Если кто-то из учеников отравится едой и это произойдёт в школе, то ответственность за это будет нести директор, вплоть до уголовной. Доказывать, что ребёнок отравился принесённым с собой бутербродом, а не школьным супом, видимо, будет сложно.
— Отказавшиеся от школьного питания родители, скорее всего, считают лучшим, чтобы ребёнок завтракал дома и обедал дома. Но дети должны есть в школе. Ему дадут с собой бутерброд, а он может его проносить в портфеле три дня. Нет контроля. Но и нет конкретного запрета приносить что-то с собой. Однако если что-то произойдёт, ответственность будет на школе, директоре. Может быть, снова вводить полдник, экспресс-завтрак? — предложили представители Роспотребнадзора.
Идея с экспресс-завтраками понравилась и мэрии, и депутатам муниципалитета. Но дальше обсуждений она пока не ушла.
О проблемах с оплатой школьного завтрака
В школах Ярославля начали вводить новую электронную систему оплаты школьного питания. Родители учеников обратили внимание, что при переводе денег на карточку, по которой теперь дети должны ходить в столовую и в буфет, банк берёт комиссию. То есть за пирожок из школьного буфета сумма будет больше на 1–4%. Так работает новая система под названием «Аксиома», которая должна автоматизировать процесс оплаты и количества порций на день и освободить учителей от обращения с деньгами. Оказалось, что затея с карточками и безналом — эксперимент. Такой же, как система «Ладошки», когда у детей решили сканировать руки вместо того, чтобы брать деньги.
— Обслуживание этой системы обходится дороже, плюс это долго — в столовых образуются очереди. Мы изучаем программы, с помощью которых можем освободить учителей от сбора денег за завтраки и обеды. Наличные деньги останутся только в буфете, — рассказал директор по развитию комбината «Социальное питание» Максим Вахруков.
Проще говоря, в будущем родителям всё равно придётся пользоваться какой-либо электронной системой оплаты за завтраки и обеды ребёнка. В случае с такой новинкой, как «Аксиома», дополнительный процент за обслуживание взимают все банки, с каких бы вы не платили.
Есть у родителей ещё и вопросы о качестве еды в школьных столовых. В муниципалитете решили разобраться с этим, опросив самих детей и их родителей.
— Необходимо провести анкетирование в масштабах всего города, чтобы мы получили максимально объективные результаты, получили обратную связь, и компания, которая организует питание в образовательных учреждениях, учла все замечания и пожелания учащихся и их родителей, — сказал председатель постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике Алексей Таганов.
У нормальных родителей, которые дают детям бутерброды и пытаются оградить от некачественного школьного обеда, никогда ребенок не будет носить бутерброд 3 дня! Бред не несите! Вместо того, чтобы улучшить качество питания, пытаются опять поставить запреты! Бред!
Предлагаю лишить всех льгот депутатов муниципалитета(а также всех премий - хреново работают) , а если потребуется урезать им зарплату (мэру в первую очередь) и направить эти деньги детям на льготное питание