Запрет на бутерброд и сокращение льгот: 3 главных вопроса о школьным питании в Ярославле

С 1 марта родители школьников младших классов стали отказываться от питания в школах. Родители учеников на взводе: завтраки и обеды подорожали, меню поменялось, но самое главное — в регионе ввели понятие «нуждаемость», из-за которого тысячи семей потеряли возможность питаться со скидкой.

Давайте разберёмся подробно, что происходит с питанием детей в школах, что хотели бы ещё изменить чиновники и стоит ли переживать за этого родителям.

О социальных льготах: кто их лишится



Из 24 тысяч льготников собрали все документы на получение льгот только родители 2,6 тысячи школьников Фото: Александра Савельева

В конце прошлого года региональные власти согласились сократить часть социальных льгот и компенсаций в Ярославле. Под сокращение попали школьники начальных классов, которые раньше питались со скидкой в школе до 50%, — только в Ярославле это 27 тысяч детей.



С 1 марта родителям этих детей в городах области нужно доказывать нуждаемость своей семьи ради этой скидки. То есть собирать документы, подтверждать, что семья зарабатывает меньше 15 975 рублей в месяц на одного человека. Статус действует в течение учебного года, затем надо по новой приносить документы, чтобы питание в школе стоило дешевле.



— На сегодняшний день, к 1 марта, подтвердили свое право получать льготу и собрали необходимые документы около 2 600 родителей. Прием документов продолжается, — отрапортовала директор областного департамента образования Ирина Лобода.



То есть количество учеников, которые могут получить скидку на школьное питание, уменьшилось в девять раз. Притом что стоимость школьного завтрака увеличилась с 40 до 50 рублей. Напомним, речь идёт только о ребятах из начальных классов.

Бесплатное одноразовое питание предоставляется:

детям из малоимущих семей;

детям-инвалидам;

детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячные выплаты на содержание ребенка;

детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;

детям, из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих).



Бесплатное двухразовое питание предоставляется:

детям с ограниченными возможностями здоровья (обучающимся в 1-11 классах);

детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.

Дополнительные льготы предоставляются жителям Ярославля.

Бесплатное питание в школе получают

дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,

дети, один из родителей которых:

- инвалид 1 или 2 группы,

- погиб в местах ведения боевых действий

- участвовал в ликвидации радиационных катастроф,

воспитанники коррекционных интернатов.



Для детей одиноких матерей действует льгота по оплате 50% стоимости школьного питания.



За счет средств городского бюджета бесплатным питанием, как и прежде, будут обеспечены:

1. воспитанники государственных и муниципальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2. дети, один из родителей которых

- является неработающим инвалидом 1 или 2 группы;

- относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации,

- погиб в местах ведения боевых действий;

3. воспитанники, проживающие в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.



С 1 сентября бесплатное питание отменяется для учеников спортивных классов.

Запретят ли приносить еду с собой?



Роспотребнадзор настаивает: дети должны питаться в школе Фото: Александра Савельева

Эта тема обострилась для тех семей, кто потерял компенсацию и не готов платить за питание в школе. Родители стали чаще давать детям еду с собой. Но у этого, казалось бы, нормального явления, нашлась обратная сторона — бюрократическая. Если кто-то из учеников отравится едой и это произойдёт в школе, то ответственность за это будет нести директор, вплоть до уголовной. Доказывать, что ребёнок отравился принесённым с собой бутербродом, а не школьным супом, видимо, будет сложно.



— Отказавшиеся от школьного питания родители, скорее всего, считают лучшим, чтобы ребёнок завтракал дома и обедал дома. Но дети должны есть в школе. Ему дадут с собой бутерброд, а он может его проносить в портфеле три дня. Нет контроля. Но и нет конкретного запрета приносить что-то с собой. Однако если что-то произойдёт, ответственность будет на школе, директоре. Может быть, снова вводить полдник, экспресс-завтрак? — предложили представители Роспотребнадзора.



Идея с экспресс-завтраками понравилась и мэрии, и депутатам муниципалитета. Но дальше обсуждений она пока не ушла.

О проблемах с оплатой школьного завтрака

Электронная система оплаты нравится не всем родителям Фото: Александра Савельева

В школах Ярославля начали вводить новую электронную систему оплаты школьного питания. Родители учеников обратили внимание, что при переводе денег на карточку, по которой теперь дети должны ходить в столовую и в буфет, банк берёт комиссию. То есть за пирожок из школьного буфета сумма будет больше на 1–4%. Так работает новая система под названием «Аксиома», которая должна автоматизировать процесс оплаты и количества порций на день и освободить учителей от обращения с деньгами. Оказалось, что затея с карточками и безналом — эксперимент. Такой же, как система «Ладошки», когда у детей решили сканировать руки вместо того, чтобы брать деньги.

