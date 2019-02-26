«Топтал и буду топтать»: кто стёр с сугроба фамилию «Навальный»

Надпись на сугробе помешала вовсе не коммунальщикам
Это настоящая война за сугроб в Брагино. Красная надпись «Навальный» появилась в воскресенье на огромном сугробе возле районного суда. Так сторонники оппозиционера решили проверить, сработает ли в Ярославле эксперимент — уберут сугроб или нет. Фокус не удался — на следующий день надпись пропала, а сугроб так и остался на месте, даже ничуть не меньше стал.
— Когда нас это останавливало, — написала на своей странице в фейсбуке глава штаба Навального Елена Лекиашвили, и красная надпись появилась вновь.
И, видимо, вновь будет стёрта. В редакцию 76.RU написал мужчина, который своими ногами затаптывает эти надписи.
— Я тот таинственный герой, затаптывающий надписи, — рассказал ярославец Сергей Канатьев. — Эти сугробы никому не мешают, а весной растают естественным путём.
Сугроб Сергею не мешает, а вот надпись на нём не понравилась — мужчина оказался в оппозиции к оппозиционеру Навальному.
— Планирую попутно со своими передвижениями по району регулярно затаптывать надписи, — рассказал ярославец. — Хотя бы ради интереса, кто окажется настойчивее до исчезновения сугроба.
Похоже, борьба со снегом в городе волнует только самих ярославцев. Власти как в прошлом году не обращали на это внимание, так и в этом не торопятся.
Мужчина странный очень. Говорит, что эти сугробы никому не мешают, а весной растают. А ничего, уважаемый, что когда эти сугробы растают, по городу растекутся лужи, больше похожие на моря. И люди будут ходить по колено в воде, а проезжающие мимо автомобили будут обдавать несчастных пешеходов грязью по самые уши.