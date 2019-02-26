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Город

«Топтал и буду топтать»: кто стёр с сугроба фамилию «Навальный»

История борьбы на ярославской снежной куче

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Надпись на сугробе помешала вовсе не коммунальщикам

Фото: Сергей Канатьев

Это настоящая война за сугроб в Брагино. Красная надпись «Навальный» появилась в воскресенье на огромном сугробе возле районного суда. Так сторонники оппозиционера решили проверить, сработает ли в Ярославле эксперимент — уберут сугроб или нет. Фокус не удался — на следующий день надпись пропала, а сугроб так и остался на месте, даже ничуть не меньше стал. 

— Когда нас это останавливало, — написала на своей странице в фейсбуке глава штаба Навального Елена Лекиашвили, и красная надпись появилась вновь. 

И, видимо, вновь будет стёрта. В редакцию 76.RU написал мужчина, который своими ногами затаптывает эти надписи.

— Я тот таинственный герой, затаптывающий надписи, — рассказал ярославец Сергей Канатьев. — Эти сугробы никому не мешают, а весной растают естественным путём. 

Мужчина решил проверить, кто настойчивее

Фото: Сергей Канатьев

Сугроб Сергею не мешает, а вот надпись на нём не понравилась — мужчина оказался в оппозиции к оппозиционеру Навальному. 

— Планирую попутно со своими передвижениями по району регулярно затаптывать надписи, — рассказал ярославец. — Хотя бы ради интереса, кто окажется настойчивее до исчезновения сугроба. 

Похоже, борьба со снегом в городе волнует только самих ярославцев. Власти как в прошлом году не обращали на это внимание, так и в этом не торопятся

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Навальныйсугроб

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
26 фев 2019 в 10:27

Мужчина странный очень. Говорит, что эти сугробы никому не мешают, а весной растают. А ничего, уважаемый, что когда эти сугробы растают, по городу растекутся лужи, больше похожие на моря. И люди будут ходить по колено в воде, а проезжающие мимо автомобили будут обдавать несчастных пешеходов грязью по самые уши.

Горожанин
26 фев 2019 в 10:41

Комитетчик?

Тыковка.
26 фев 2019 в 11:39

Вместо того, чтобы взять лопату и снег убрать — топчет буквы на сугробе. Герой нашего времени просто, не меньше. ?????

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