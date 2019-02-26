«Топтал и буду топтать»: кто стёр с сугроба фамилию «Навальный»

Это настоящая война за сугроб в Брагино. Красная надпись «Навальный» появилась в воскресенье на огромном сугробе возле районного суда. Так сторонники оппозиционера решили проверить, сработает ли в Ярославле эксперимент — уберут сугроб или нет. Фокус не удался — на следующий день надпись пропала, а сугроб так и остался на месте, даже ничуть не меньше стал.

— Когда нас это останавливало, — написала на своей странице в фейсбуке глава штаба Навального Елена Лекиашвили, и красная надпись появилась вновь.



И, видимо, вновь будет стёрта. В редакцию 76.RU написал мужчина, который своими ногами затаптывает эти надписи. — Я тот таинственный герой, затаптывающий надписи, — рассказал ярославец Сергей Канатьев. — Эти сугробы никому не мешают, а весной растают естественным путём.



Мужчина решил проверить, кто настойчивее Фото: Сергей Канатьев