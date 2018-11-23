«Ад, убожество и плевок в душу»: как блогер Варламов прошёлся по приплывшему в Ярославль дебаркадеру
Российский блогер Илья Варламов обратил внимание на огромный дебаркадер, который накануне появился в Ярославля, и опубликовал пост со своим мнением по поводу приплывшего сооружения. Именно с тем, что плавает и не тонет, блогер и сравнил то, что пришвартовалось на Волге в центре города, и отметил, что приплыло оно из Москвы.
— К счастью, Москва несколько лет назад решила очиститься от этого ужаса, — написал Илья Варламов. — Дебаркадеры снесли, а некоторые просто куда-то исчезли. Москвичи вздохнули с облегчением, Москва-река стала чище. Но беда пришла откуда не ждали.
Блогер также отметил, что раньше архитектуре дебаркадеров уделяли большое внимание, но то, что стало сейчас, — это просто ужас. Под фотографиями дебаркадера, красующегося на Волге в центре Ярославля, Варламов не стеснялся в выражениях:
— Кому вообще в голову пришло это нелепое пёстрое сооружение поставить в самом сердце шикарного города? Просто плюнули в душу, — пишет он. — Теперь ярославцы будут любоваться не видами Волги, а архитектурным убожеством. И самое грустное, что это, видимо, только начало. Скоро набережную облепят другими постройками. Похоже, коммерсанты нашли подход к новому мэру города... Интересно, сколько надо было занести чиновникам, чтобы они разрешили надругаться над городом?
Есть претензии у Ильи Варламова не только к новому мэру Ярославля, но и к предыдущему. Недавно блогер опубликовал очередной выпуск своего YouTube-шоу «Большая дорога с мэром», где они с Владимиром Слепцовым прогулялись по Ярославлю.
Тем временем от приплывшего в Ярославле дебаркадера в шоке и местные градозащитники. Мы уже публиковали их мнение по поводу этого сооружения.
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