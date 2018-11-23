Поначалу дебаркадер пришвартовался поскромнее — в затоне в районе Парково

Российский блогер Илья Варламов обратил внимание на огромный дебаркадер, который накануне появился в Ярославля, и опубликовал пост со своим мнением по поводу приплывшего сооружения. Именно с тем, что плавает и не тонет, блогер и сравнил то, что пришвартовалось на Волге в центре города, и отметил, что приплыло оно из Москвы.



— К счастью, Москва несколько лет назад решила очиститься от этого ужаса, — написал Илья Варламов. — Дебаркадеры снесли, а некоторые просто куда-то исчезли. Москвичи вздохнули с облегчением, Москва-река стала чище. Но беда пришла откуда не ждали.



Теперь это огромное сооружение перекрыло вид на Волгу в самом центре города

Блогер также отметил, что раньше архитектуре дебаркадеров уделяли большое внимание, но то, что стало сейчас, — это просто ужас. Под фотографиями дебаркадера, красующегося на Волге в центре Ярославля, Варламов не стеснялся в выражениях:



— Кому вообще в голову пришло это нелепое пёстрое сооружение поставить в самом сердце шикарного города? Просто плюнули в душу, — пишет он. — Теперь ярославцы будут любоваться не видами Волги, а архитектурным убожеством. И самое грустное, что это, видимо, только начало. Скоро набережную облепят другими постройками. Похоже, коммерсанты нашли подход к новому мэру города... Интересно, сколько надо было занести чиновникам, чтобы они разрешили надругаться над городом?



В Ярославле градозащитники пришли в ужас, увидев это

Есть претензии у Ильи Варламова не только к новому мэру Ярославля, но и к предыдущему. Недавно блогер опубликовал очередной выпуск своего YouTube-шоу «Большая дорога с мэром», где они с Владимиром Слепцовым прогулялись по Ярославлю.



Тем временем от приплывшего в Ярославле дебаркадера в шоке и местные градозащитники. Мы уже публиковали их мнение по поводу этого сооружения.