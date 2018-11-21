Сейчас дебаркадер стоит в затоне рядом с Парково

В начале ноября ярославцы забеспокоились — на Волжской набережной, возле Речного вокзала, начали вбивать сваи. Оказалось, что на этом месте столичная компания установит дебаркадер, но вовсе не похожий на старинную пристань, а яркий, в восточном стиле.

К трёхэтажному сооружению присоединено одноэтажное.

Сейчас дебаркадер стоит в затоне недалеко от Парково. Из-за кустов выглядывают яркие жёлтые стены. Подходим ближе. Большое плавучее сооружение размером с трёхэтажный дом из-за цвета и причудливых форм больше напоминает декорации для съёмок какого-нибудь фильма.





Рядом — одноэтажное строение такого же цвета. Работники говорят, что к берегу дебаркадер могут приставить любой стороной — с обеих есть двери. Табличка «курение запрещено», витражные стекла в дверях. Ограждения по борту частично сломаны.

Окна плотно занавешены

Заглянуть внутрь не получилось — двери заперты, а окна плотно занавешены: одни — шторами, другие — строительной пленкой.

Вход в дебаркадер есть с обеих сторон

Технически появиться на берегу Волги в самом центре Ярославля дебаркадер сможет после декабря, когда рабочие забьют все сваи. Правда, в отделе водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области заявляют, что пока не представляют, как именно будет выглядеть дебаркадер.

— Поскольку это место входит в зону ЮНЕСКО, в правилах прописаны требования согласовать объект с департаментом охраны памятников культурного наследия Ярославской области, ЮНЕСКО и соответствующими городскими службами перед его установкой, — рассказали в отделе водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области.

