Архитекторы в шоке: к Волжской набережной Ярославля пришвартовался гигантский плавучий ресторан

К Волжской набережной Ярославля пришвартовался гигантский плавучий ресторан-дебаркадер. Трёхэтажная махина остановилась неподалёку от зданий бывшего Речного вокзала.



Сейчас дебаркадер безмолвно стоит на воде у самого берега, но зайти на него пока нет возможности.

Ресторан привезли из Москвы

— Я в шоке, — была первая реакция активистки из архитектурного сообщества Ольги Мазановой — Я считаю, что это совершенно неприемлемый вариант. В крайнем случае, если бы этот плавучий ресторан был бы сделан по типу исторических причалов — еще можно было как-то согласиться. А тут какой-то кич в арабском (мавританском) стиле. Эклектика. Навязчивые арки, зубцы, декор. Особенно лезут в глаза закругленные в плане боковые части строения. Еще и теплая цветовая гамма фасадов. Никакого отношения к древнерусской и классической архитектуре города Ярославля это строение не имеет, я считаю. Хотелось бы узнать: законно ли размещение этого плавучего «замка» в буферной зоне ЮНЕСКО? Уведомил ли застройщик ЮНЕСКО о данном изменении облика Волжской набережной? Разработана ли оценка влияния этого «подарка» на универсальную ценность объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля»?

Архитекторы внешним видом ресторана крайне недовольны

Как узнавал ранее 76.ru, установку дебаркадера в центре города действительно должны были согласовывать.

— Поскольку это место входит в зону ЮНЕСКО, в правилах прописаны требования согласовать объект с департаментом охраны памятников культурного наследия Ярославской области, ЮНЕСКО и соответствующими городскими службами перед его установкой, — рассказали в отделе водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области.

Вбивать сваи под дебаркадер начали ещё в начале ноября. Мы, конечно, спросили у городских служб, кто согласовал трёхэтажный ресторан в зоне ЮНЕСКО.

— В управлении архитектуры мэрии Ярославля пояснили, что вода является федеральной собственностью, а значит, разрешение на установку выдаёт именно Верхне-Волжское бассейновое водное управление по Ярославской области. Город лишь выделяет земельный участок небольшой, предназначенный для технических нужд. Согласования с нами не требуется, — пояснила пресс-секретарь мэрии Ярославля Светлана Израйлева.