Архитекторы в шоке: к Волжской набережной Ярославля пришвартовался гигантский плавучий ресторан
К Волжской набережной Ярославля пришвартовался гигантский плавучий ресторан-дебаркадер. Трёхэтажная махина остановилась неподалёку от зданий бывшего Речного вокзала.
Сейчас дебаркадер безмолвно стоит на воде у самого берега, но зайти на него пока нет возможности.
— Я в шоке, — была первая реакция активистки из архитектурного сообщества Ольги Мазановой — Я считаю, что это совершенно неприемлемый вариант. В крайнем случае, если бы этот плавучий ресторан был бы сделан по типу исторических причалов — еще можно было как-то согласиться. А тут какой-то кич в арабском (мавританском) стиле. Эклектика. Навязчивые арки, зубцы, декор. Особенно лезут в глаза закругленные в плане боковые части строения. Еще и теплая цветовая гамма фасадов. Никакого отношения к древнерусской и классической архитектуре города Ярославля это строение не имеет, я считаю. Хотелось бы узнать: законно ли размещение этого плавучего «замка» в буферной зоне ЮНЕСКО? Уведомил ли застройщик ЮНЕСКО о данном изменении облика Волжской набережной? Разработана ли оценка влияния этого «подарка» на универсальную ценность объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля»?
Как узнавал ранее 76.ru, установку дебаркадера в центре города действительно должны были согласовывать.
— Поскольку это место входит в зону ЮНЕСКО, в правилах прописаны требования согласовать объект с департаментом охраны памятников культурного наследия Ярославской области, ЮНЕСКО и соответствующими городскими службами перед его установкой, — рассказали в отделе водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области.
Вбивать сваи под дебаркадер начали ещё в начале ноября. Мы, конечно, спросили у городских служб, кто согласовал трёхэтажный ресторан в зоне ЮНЕСКО.
— В управлении архитектуры мэрии Ярославля пояснили, что вода является федеральной собственностью, а значит, разрешение на установку выдаёт именно Верхне-Волжское бассейновое водное управление по Ярославской области. Город лишь выделяет земельный участок небольшой, предназначенный для технических нужд. Согласования с нами не требуется, — пояснила пресс-секретарь мэрии Ярославля Светлана Израйлева.