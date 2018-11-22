Снег и метель ожидаются сегодня на территории всей Ярославской области

Похоже, что зима потихоньку пробирается в Ярославль. После экстренного предупреждения МЧС о снегопаде и метелях дорожники собрались вывести сегодня 130 машин для уборки региональных трасс.



— Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, — рассказали в департаменте дорожного хозяйства области. — Днём уборкой будут заниматься 99 комбинированных машин, 20 грейдеров, 15 погрузчиков. В первоочередном порядке обрабатываются объекты опорной сети, трассы, по которым пролегают пассажирские и школьные маршруты, мостовые сооружения и опасные участки. В каждом муниципальном районе работают кураторы, контролирующие ситуацию.



Госавтоинспекция просит водителей быть аккуратнее на дорогах, не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать движению транспорта и уборочной технике.



Жаловаться на уборку дорог можно в круглосуточные дежурные службы по телефонам: (4852) 78-95-20 — «Ярдорслужба», 76-05-17 — «Ярдормост».

