Город заметёт

Сложно поверить, но ясная погода, которая радует ярославцев сегодня, сменится снегопадами с метелью. Управление МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение о том, что погода резко изменится в течение суток.

— По данным ярославского ЦГМС, с 22 ноября в Ярославской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, местами порывы ветра до 15–17 м/с, — рассказали в управлении.

Из-за порывов ветра и снега возможны чрезвычайные ситуации: обрушение ветхих конструкций, повреждение линий связи, а также увеличение числа ДТП на заснеженных дорогах.