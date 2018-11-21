МЧС экстренно предупредило ярославцев о метели и снегопадах
21 ноября 2018 14:00
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Сложно поверить, но ясная погода, которая радует ярославцев сегодня, сменится снегопадами с метелью. Управление МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение о том, что погода резко изменится в течение суток.
— По данным ярославского ЦГМС, с 22 ноября в Ярославской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, местами порывы ветра до 15–17 м/с, — рассказали в управлении.
Из-за порывов ветра и снега возможны чрезвычайные ситуации: обрушение ветхих конструкций, повреждение линий связи, а также увеличение числа ДТП на заснеженных дорогах.
Фото: Александра Савельева
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