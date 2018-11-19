Нерадивую мать лишили родительских прав

41-летнюю ярославну лишили родительских прав. У женщины отобрали сразу четырёх дочек — 5, 7, 8 и 10 лет.



Когда девочки находились с мамой, они жили в ужасных условиях. Женщина могла надолго уйти из дома, заперев там дочерей. Дети сутками сидели голодные. Кроме того, когда дочки заболевали, мама не удосуживалась даже показывать их врачам. А о профосмотрах она, видимо, даже не слышала.



— Год назад суд принял решение об ограничении женщины родительских прав, на содержание детей взысканы алименты в размере половины всех видов заработка или иного дохода, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.



Девочек забрали в детский дом. После этого нерадивая мамаша вообще забыла о детях и занялась личной жизнью. Дочек она практически не навещала, алименты не платила. В результате образовалась задолженность в 300 тысяч рублей.



— Органы опеки неоднократно разъясняли женщине, как ей следует себя вести, чтобы ограничение родительских прав отменили. Однако никаких действий мать не предпринимала. В настоящее время она даже не выходит на связь. Дочерей не навещает. Заволжский суд принял решение лишить женщину родительских прав, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.



Теперь девочки, к сожалению, вряд ли увидят родную маму и будут жить в детском доме.



Вы скажете: не надо было ей рожать детей, раз они ей не нужны. А вот акушерка из Ярославской области, отказавшаяся делать аборты, считает, что каждый ребёнок должен родиться. Пусть даже после этого он попадёт в детский дом. Она рассказала, почему у неё такая позиция.