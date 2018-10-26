«Пусть в детдом, но душа живая останется» Откровения врача, отказавшейся делать женщинам аборты
Старое кирпичное здание, четыре этажа, маленькое крыльцо. Это городская центральная районная больница в Данилове. На первом этаже — гинекологическое отделение. Здесь работают два акушера-гинеколога. Обе женщины. И обе не делают аборты. Отказывают всем женщинам, за исключением тех, кому аборт необходим по медицинским показаниям.
Врача, которая первой начала эту абортную революцию, зовут Наталья Максименко. Аборты, по её словам, она не делает с 1998 года. Сначала, конечно, делала. А потом вдруг перестала.
— И никогда больше не буду, — говорит Наталья.
Спишь с мужем и отрубаешь ребёнку голову
Мы проходим в кабинет. Две кушетки, ящички, раковина, а посередине гинекологические кресло.
— У нас в обществе всё перевёрнуто почему-то. Вот есть семья, внешне благополучная, приличная. Но у мужа пять любовниц, у жены тоже любовники, есть двое детей. И три аборта. И все думают: «Ну что ж такого, так получилось». А есть женщина, она одна, мужа нет, есть двое детей, а она ещё третьего рожает. И про неё говорят — дура какая-то. А по мне, так всё наоборот. Она же его рожает, а не в колодец выкидывает!
— Бывают и такие, которые выкидывают.
— Бывают. Но аборты нельзя делать!
Причину, по которой Наталья так категорична, я, кажется, начинаю понимать. Она глубоко верующий человек. Хотя и говорит: её отказ делать аборты связан не только с верой.
— Я не Господь Бог, чтобы решать, кому жить, а кому умереть. А женщины вообще ставят себя ещё выше. Такие приходят, плачут: «Денег нет, муж пьёт, бьёт». Это всё причины. А аборт — это убийство. Неважно, две недели или 12, — говорит Наталья.
У Натальи целая теория на этот счёт: у каждой души есть своя жизненная программа. Душа обязательно должна воплотиться. А значит, каждый ребёнок обязательно должен родиться.
— А если не хочешь — предохраняйся. Любой батюшка скажет: «Самый лучший способ предохранения — это не спать с мужем». А женщины говорят: «Как это не спать?!» — Наталья нахмурила брови и сложила руки на боках. — Ага, значит, ты удовольствие получать хочешь, а отвечать за последствия — нет? Вот, представь, живёт у тебя сосед — пьяница, скандалы устраивает, пожары. Ты же не берёшь топор, чтобы ему голову отрубить? А ребёнку своему отрубаешь. А почему? Потому что зарплата маленькая. Глупости это.
Живая душа
Внутренне я всё равно не могу согласиться с Натальей. Привожу свои примеры: а что если семья плохая. Что если не сосед пьющий, а мать с отцом? Что ребёнку дадут? Ещё и убить могут.
— Ну и что, пусть асоциальная, — говорит Наталья. — Пусть она рожает. Сейчас много женщин — красивые, ухоженные, обеспеченные, а родить не могут. Они этих детей заберут.
— Так ведь они не сразу из плохой семьи в хорошую попадают. Сначала в детдом.
— Что сделать, это законодательство.
— То есть лучше так?
— Конечно, лучше. Душа-то живая останется.
Наталья вдруг вспоминает, с чего всё началось. После каждого аборта ей становилось плохо: немели руки, ноги, отнималось полтела, были головокружения. И она поняла: ей тяжело эмоционально. Эмоциональное состояние всегда связано с физическим. Поэтому и начались проблемы со здоровьем. И Наталья отказалась от абортов. Пришла к главврачу, всё объяснила. Он сначала не понял, был даже против. Пациентки чуть не на каждом приёме устраивали скандал. А потом стало легче. Все привыкли. К тому же были другие акушеры, они аборты делали.
Две недели молчания
Сейчас всех пациенток, решившихся на аборт, отправляют в Ярославль. Они едут. Иногда нервничают, конечно, но едут, что же делать?
— Бывает недопонимание. Но я им объясняю: «Я не обязана это делать. Это не спасение человеческой жизни. Это услуга». Вот вы приходите к парикмахеру покрасить волосы, это услуга, и он может вам отказать. Так и тут. И вообще-то, в клятве Гиппократа говорится: я никогда не дам женщине абортивного средства, — говорит Наталья.
В клятве Гиппократа 9 принципов, один из которых действительно звучит так: принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам.
— Но ведь аборты до 12 недель входят в полис обязательного медицинского страхования?
— Кто вам такое сказал? Это всё чушь. Это неправильная информация, которую распространяют, чтобы было удобно.
По мнению Натальи, в каждой больнице есть такое правило, как «две недели молчания». Это значит, что женщине не могут сделать аборт ранее, чем через две недели после обращения. И всё это якобы на законодательном уровне.
— Зачем это?
— Потому что в России много абортов. За эти две недели женщина может подумать.
Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия. Мы уточнили и вопрос о «двух неделях молчания». В законодательстве этого нет. Там говорится о том, что при сроке беременности 4–7 недель и 11–12 недель аборт делают женщине не раньше, чем через 48 часов с момента обращения. И не ранее семи дней с момента обращения женщины для искусственного прерывания беременности при сроке беременности 8–10 недель.
По словам Натальи, немногие передумывают. Обычно женщина хватает деньги и бежит в платную клинику. Потому что она боится этих двух недель. Боится, что передумает, поплачет-попсихует, а ребёнка оставит.
Всех, кто передумал делать аборт, Наталья помнит. Как помнит и видит тех, кто решился на аборт. Говорит, все те, кто аборты сделали, жалеют о своём поступке. Пусть и спустя несколько лет. А те, кто оставил ребёнка, «ничего себе, вполне нормально живут. Ходят и улыбаются».
— Была у меня одна. 21 год, было уже трое детей. Забеременела. А с мужем разошлась. Она всю беременность ревела, орала: «Рожать не буду! Рожу — откажусь сразу!». Родила, оставила себе, сейчас ходит довольная. С мужем сошлась, — вспоминает Наталья.
Девочки-мамы
Мы затронули и тему раннего материнства. А с девочками-школьницами что делать?
— Их всех отправляют в Ярославль в перинатальный центр. Там уже комиссия решает, что делать, а не мы, или не мама с папой, — говорит Наталья.
— А вы как считаете? Что таким девочкам лучше?
— Ой, понимаете… Вот была у меня одна. В 14 лет забеременела. Да она выглядела… Ну как вам сказать? Как трое вас. Рост — во! Грудь — во! Конечно, какая ей математика? Она в 20 будет уже на 40 выглядеть. Когда рожать-то? Там, конечно, было заведено уголовное дело, прокуратура разбиралась. Но они тем не менее потом поженились, ребёнок родился. Ведь она уже развита была не по годам. Это всё физиологические особенности, — отвечает Наталья.
— То есть дело в физиологии?
— Не только. Причин много. Надо смотреть каждый отдельный случай.
Продукт зачатия
Сейчас в даниловской больнице два врача-гинеколога. Вторая тоже не делает аборты.
— По той же самой причине. Потому что есть такая заповедь «Не убий», — говорит Наталья. — Но это не я на неё повлияла. Она пришла из института, делала аборты. Потому что там не учат, что внутри живой человек. Они его называют «продукт зачатия». Есть продукт машиностроения, например. А у них — зачатия.
Молодая врач Анна Зутунгу, только выскочившая из института, не понимала, почему Наталья не делает аборты. Та ответила просто: не хочу быть к этому причастна. Анна только плечами пожала: а при чём здесь мы с тобой? Это же женщина решает. У неё муж есть, в конце концов.
— А через месяц она врывается ко мне в кабинет и кричит: «Ну почему же ты мне сразу не сказала? Я тоже виновата! Я тоже в этом участвую! И делать этого нельзя». С тех пор не делает, — говорит Наталья.
За несколько лет практики у Натальи не было таких случаев, чтобы у женщин были серьёзные осложнения после абортов. Но она говорит: ни один из них бесследно для женщин не проходит, после этого появляются другие болячки.
— Аборты нельзя делать, — Наталья в этом убеждена. — Это судьба человеку даётся. Пусть и тяжёлая. Но она не от мамы с папой зависит, и не от нас с вами.
Мнение
— Я уважаю и принимаю во внимание личное мнение всех докторов. В частности, и этих акушеров, которые отказались делать аборты по своим личным или религиозным убеждениям. Это их личное право. К тому же в федеральном законе № 323 есть статья, которая говорит, что врач имеет право отказать женщинам делать аборт, если только нет угрозы для жизни и здоровья пациентов. Женщины, которые хотят сделать аборт, с направлением могут поехать в любое медучреждение Ярославской области, — прокомментировал эту ситуацию главный акушер Ярославской области Дмитрий Гурьев.
В Ярославле, как и во множестве других городов России, проводится акция под названием «День тишины». В эти дни Русская православная церковь настоятельно рекомендует всем лечебным учреждениям отказаться от абортов. В прошлом году к церкви присоединился и департамент здравоохранения. 11 января 2017 года власти запретили больницам проводить аборты. Исключение — лишь аборты по медицинским показаниям.
Летом этого года к акциям против абортов присоединились казаки. Они перекрыли центральные улицы и с иконами прошлись по городу.
А как вы считаете — может ли врач отказаться делать аборт? Ждём ваших комментариев!