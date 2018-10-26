Наталья не делает аборты уже 20 лет

Старое кирпичное здание, четыре этажа, маленькое крыльцо. Это городская центральная районная больница в Данилове. На первом этаже — гинекологическое отделение. Здесь работают два акушера-гинеколога. Обе женщины. И обе не делают аборты. Отказывают всем женщинам, за исключением тех, кому аборт необходим по медицинским показаниям.

В этой больнице врачи отказались делать аборты

Врача, которая первой начала эту абортную революцию, зовут Наталья Максименко. Аборты, по её словам, она не делает с 1998 года. Сначала, конечно, делала. А потом вдруг перестала.



— И никогда больше не буду, — говорит Наталья.



Спишь с мужем и отрубаешь ребёнку голову



Мы проходим в кабинет. Две кушетки, ящички, раковина, а посередине гинекологические кресло.



Наталья Максименко вот уже 20 лет не делает аборты

— У нас в обществе всё перевёрнуто почему-то. Вот есть семья, внешне благополучная, приличная. Но у мужа пять любовниц, у жены тоже любовники, есть двое детей. И три аборта. И все думают: «Ну что ж такого, так получилось». А есть женщина, она одна, мужа нет, есть двое детей, а она ещё третьего рожает. И про неё говорят — дура какая-то. А по мне, так всё наоборот. Она же его рожает, а не в колодец выкидывает!

— Бывают и такие, которые выкидывают.



— Бывают. Но аборты нельзя делать!



Причину, по которой Наталья так категорична, я, кажется, начинаю понимать. Она глубоко верующий человек. Хотя и говорит: её отказ делать аборты связан не только с верой.



— Я не Господь Бог, чтобы решать, кому жить, а кому умереть. А женщины вообще ставят себя ещё выше. Такие приходят, плачут: «Денег нет, муж пьёт, бьёт». Это всё причины. А аборт — это убийство. Неважно, две недели или 12, — говорит Наталья.



У Натальи целая теория на этот счёт: у каждой души есть своя жизненная программа. Душа обязательно должна воплотиться. А значит, каждый ребёнок обязательно должен родиться.



Каждый ребёнок должен родиться

— А если не хочешь — предохраняйся. Любой батюшка скажет: «Самый лучший способ предохранения — это не спать с мужем». А женщины говорят: «Как это не спать?!» — Наталья нахмурила брови и сложила руки на боках. — Ага, значит, ты удовольствие получать хочешь, а отвечать за последствия — нет? Вот, представь, живёт у тебя сосед — пьяница, скандалы устраивает, пожары. Ты же не берёшь топор, чтобы ему голову отрубить? А ребёнку своему отрубаешь. А почему? Потому что зарплата маленькая. Глупости это.



Живая душа

Внутренне я всё равно не могу согласиться с Натальей. Привожу свои примеры: а что если семья плохая. Что если не сосед пьющий, а мать с отцом? Что ребёнку дадут? Ещё и убить могут.



— Ну и что, пусть асоциальная, — говорит Наталья. — Пусть она рожает. Сейчас много женщин — красивые, ухоженные, обеспеченные, а родить не могут. Они этих детей заберут.



— Так ведь они не сразу из плохой семьи в хорошую попадают. Сначала в детдом.



— Что сделать, это законодательство.



— То есть лучше так?



— Конечно, лучше. Душа-то живая останется.

Когда делала аборты — ужасно себя чувствовала

Наталья вдруг вспоминает, с чего всё началось. После каждого аборта ей становилось плохо: немели руки, ноги, отнималось полтела, были головокружения. И она поняла: ей тяжело эмоционально. Эмоциональное состояние всегда связано с физическим. Поэтому и начались проблемы со здоровьем. И Наталья отказалась от абортов. Пришла к главврачу, всё объяснила. Он сначала не понял, был даже против. Пациентки чуть не на каждом приёме устраивали скандал. А потом стало легче. Все привыкли. К тому же были другие акушеры, они аборты делали.



Две недели молчания

Сейчас всех пациенток, решившихся на аборт, отправляют в Ярославль. Они едут. Иногда нервничают, конечно, но едут, что же делать?



— Бывает недопонимание. Но я им объясняю: «Я не обязана это делать. Это не спасение человеческой жизни. Это услуга». Вот вы приходите к парикмахеру покрасить волосы, это услуга, и он может вам отказать. Так и тут. И вообще-то, в клятве Гиппократа говорится: я никогда не дам женщине абортивного средства, — говорит Наталья.



В клятве Гиппократа 9 принципов, один из которых действительно звучит так: принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам.



В клятве Гиппократа говорится: я никогда не сделаю женщине аборт

— Но ведь аборты до 12 недель входят в полис обязательного медицинского страхования?



— Кто вам такое сказал? Это всё чушь. Это неправильная информация, которую распространяют, чтобы было удобно.

По мнению Натальи, в каждой больнице есть такое правило, как «две недели молчания». Это значит, что женщине не могут сделать аборт ранее, чем через две недели после обращения. И всё это якобы на законодательном уровне.



— Зачем это?



— Потому что в России много абортов. За эти две недели женщина может подумать.

Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия. Мы уточнили и вопрос о «двух неделях молчания». В законодательстве этого нет. Там говорится о том, что при сроке беременности 4–7 недель и 11–12 недель аборт делают женщине не раньше, чем через 48 часов с момента обращения. И не ранее семи дней с момента обращения женщины для искусственного прерывания беременности при сроке беременности 8–10 недель.



По словам Натальи, немногие передумывают. Обычно женщина хватает деньги и бежит в платную клинику. Потому что она боится этих двух недель. Боится, что передумает, поплачет-попсихует, а ребёнка оставит.



Женщина попсихует, а ребёнка оставит

Всех, кто передумал делать аборт, Наталья помнит. Как помнит и видит тех, кто решился на аборт. Говорит, все те, кто аборты сделали, жалеют о своём поступке. Пусть и спустя несколько лет. А те, кто оставил ребёнка, «ничего себе, вполне нормально живут. Ходят и улыбаются».



— Была у меня одна. 21 год, было уже трое детей. Забеременела. А с мужем разошлась. Она всю беременность ревела, орала: «Рожать не буду! Рожу — откажусь сразу!». Родила, оставила себе, сейчас ходит довольная. С мужем сошлась, — вспоминает Наталья.



Ни один аборт бесследно не проходит

Девочки-мамы

Мы затронули и тему раннего материнства. А с девочками-школьницами что делать?



— Их всех отправляют в Ярославль в перинатальный центр. Там уже комиссия решает, что делать, а не мы, или не мама с папой, — говорит Наталья.



Многие меняют решение ,сидя в коридоре перед дверью врача

— А вы как считаете? Что таким девочкам лучше?



— Ой, понимаете… Вот была у меня одна. В 14 лет забеременела. Да она выглядела… Ну как вам сказать? Как трое вас. Рост — во! Грудь — во! Конечно, какая ей математика? Она в 20 будет уже на 40 выглядеть. Когда рожать-то? Там, конечно, было заведено уголовное дело, прокуратура разбиралась. Но они тем не менее потом поженились, ребёнок родился. Ведь она уже развита была не по годам. Это всё физиологические особенности, — отвечает Наталья.



— То есть дело в физиологии?



— Не только. Причин много. Надо смотреть каждый отдельный случай.



Продукт зачатия

Сейчас в даниловской больнице два врача-гинеколога. Вторая тоже не делает аборты.



Наталья не хотела быть причастной к абортам

— По той же самой причине. Потому что есть такая заповедь «Не убий», — говорит Наталья. — Но это не я на неё повлияла. Она пришла из института, делала аборты. Потому что там не учат, что внутри живой человек. Они его называют «продукт зачатия». Есть продукт машиностроения, например. А у них — зачатия.



Молодая врач Анна Зутунгу, только выскочившая из института, не понимала, почему Наталья не делает аборты. Та ответила просто: не хочу быть к этому причастна. Анна только плечами пожала: а при чём здесь мы с тобой? Это же женщина решает. У неё муж есть, в конце концов.



— А через месяц она врывается ко мне в кабинет и кричит: «Ну почему же ты мне сразу не сказала? Я тоже виновата! Я тоже в этом участвую! И делать этого нельзя». С тех пор не делает, — говорит Наталья.



За несколько лет практики у Натальи не было таких случаев, чтобы у женщин были серьёзные осложнения после абортов. Но она говорит: ни один из них бесследно для женщин не проходит, после этого появляются другие болячки.



— Аборты нельзя делать, — Наталья в этом убеждена. — Это судьба человеку даётся. Пусть и тяжёлая. Но она не от мамы с папой зависит, и не от нас с вами.



Мнение



— Я уважаю и принимаю во внимание личное мнение всех докторов. В частности, и этих акушеров, которые отказались делать аборты по своим личным или религиозным убеждениям. Это их личное право. К тому же в федеральном законе № 323 есть статья, которая говорит, что врач имеет право отказать женщинам делать аборт, если только нет угрозы для жизни и здоровья пациентов. Женщины, которые хотят сделать аборт, с направлением могут поехать в любое медучреждение Ярославской области, — прокомментировал эту ситуацию главный акушер Ярославской области Дмитрий Гурьев.



В Ярославле, как и во множестве других городов России, проводится акция под названием «День тишины». В эти дни Русская православная церковь настоятельно рекомендует всем лечебным учреждениям отказаться от абортов. В прошлом году к церкви присоединился и департамент здравоохранения. 11 января 2017 года власти запретили больницам проводить аборты. Исключение — лишь аборты по медицинским показаниям.



Летом этого года к акциям против абортов присоединились казаки. Они перекрыли центральные улицы и с иконами прошлись по городу.



А как вы считаете — может ли врач отказаться делать аборт? Ждём ваших комментариев!

