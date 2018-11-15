В страшном ДТП на трассе Ярославль — Кострома погиб многодетный отец: ищут очевидцев трагедии

Появились подробности страшной аварии на трассе Ярославль — Кострома, где фура смяла иномарку «Форд» и водитель легковушки скончался на месте.



— По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Расследование ДТП продолжается, — рассказали в ГИБДД по Ярославской области.



Как стало известно 76.ru, за рулём легковушки ехал 54-летний мужчина. Его звали Махитар, и он приехал из Армении примерно три месяца назад к своему другу в Ярославль. В этот день он вместе с приятелем ехал в Кострому. Ехали на разных машинах.



— Я ехал за ним следом. Подъехал минут через десять. У меня шок был, — рассказал друг погибшего Гурген. — Такие планы на бизнес у него были... Последнее время так радовался... Сегодня гроб отправили в Армению. У Махитара там жена осталась, двое сыновей и дочь.



Гурген считает, что его друг не мог выйти на обгон, потому что в машине работала только первая и вторая передача, а этой скорости недостаточно, чтобы решиться на обгон. Он полагает, что виноват водитель большегруза.



В этой аварии не было шансов выжить...

— Я просто хочу, чтобы справедливость восторжествовала, — говорит Гурген.



Случилось ДТП 12 ноября в 15:40 в Некрасовском районе, рядом с посёлком Песочное. Фура буквально раздавила легковой автомобиль.

— Ищите девушек, что ехали прямо за фурой на черном LADA XRay. Они тоже уходили от удара. Они смогут что-то точнее подсказать. Я ехал чуть дальше. Видел только, как поднялась пыль от тормозов фуры (видимо, когда уже зацепил правую обочину). Потом он остановился, чуть в кювет не ушел. Увидел пламя. Достал аптечку, огнетушитель, останавливались и другие машины, — рассказал очевидец ДТП Вадим Валовяткин.

Друг погибшего и родственники ищут свидетелей этой аварии. Если вы видели момент столкновения и у вас осталось видео с камеры видеорегистратора, напишите или позвоните в редакцию по номеру 59-99-90.

