На костромской трассе фура в лобовую встретила легковушку: кадры жуткой аварии
12 ноября 2018 21:48
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Сегодня вечером на трассе Ярославль-Кострома случилось жуткое ДТП. Столкнулись фура «Вольво» и легковушка «Форд». Грузовик в лобовую встретил иномарку. Всё произошло около 16 часов в Некрасовском районе у посёлка Песочное.
— На место выезжала медицина катастроф из Костромы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
По предварительным данным, водитель «Форда» получил смертельные травмы. Подробности аварии уточняются.
Фото: Управление МЧС по ЯО, Ленуся Литвинова, Первый Ярославский автопортал 76 / vk.com
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