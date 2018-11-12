Водителя форда зажало в собственной машине

Сегодня вечером на трассе Ярославль-Кострома случилось жуткое ДТП. Столкнулись фура «Вольво» и легковушка «Форд». Грузовик в лобовую встретил иномарку. Всё произошло около 16 часов в Некрасовском районе у посёлка Песочное.

— На место выезжала медицина катастроф из Костромы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Авария перекрыла движение по одной полосе

По предварительным данным, водитель «Форда» получил смертельные травмы. Подробности аварии уточняются.