От Шинного завода на Перекоп людей теперь будет возить автобус другого маршрута

В Ярославле закрывают автобусный маршрут. С 24 ноября в рейсы перестанут выходить автобусы 3-го маршрута, который сейчас ездит от Шинного завода до остановки «Улица Гудованцева» на Красном Перекопе.



— Чтобы жители города не пострадали из-за отмены 3-го маршрута, будет скорректирован другой — 17-й, который сейчас ходит от вокзала «Ярославль-Главный» до посёлка Ивняки, — сообщили в мэрии Ярославля.



Теперь 17-й автобус будет ездить так: от остановки «Ярославль-Главный» по проспекту Ленина и улице Советской до Шинного завода туда и обратно, а потом от вокзала по улице Ухтомского, улице Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, улице Большой Федоровской, улице Носкова, исключив из схемы движения улицу Свободы, Городской Вал, Мышкинский проезд, Фабричное шоссе. Обратно также.

