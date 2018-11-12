Будьте осторожны на улице!

Ярославское управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение — на регион обрушится сильный ветер. И бушевать стихия будет целые сутки.

— По данным ярославского ЦГМС, с 18:00 12 ноября до 18:00 13 ноября ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, — рассказали спасатели.



И предупредили — такой ветер опасен, он срывает провода и рекламные щиты.

А после ветров всё, зимние температуры. На термометре теперь будет минус. Хотя полностью зимней погоды ждать не стоит — будут колебания от минуса до плюса.