Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославле целые сутки будет бушевать сильный ветер
12 ноября 2018 17:20
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Ярославское управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение — на регион обрушится сильный ветер. И бушевать стихия будет целые сутки.
— По данным ярославского ЦГМС, с 18:00 12 ноября до 18:00 13 ноября ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, — рассказали спасатели.
И предупредили — такой ветер опасен, он срывает провода и рекламные щиты.
А после ветров всё, зимние температуры. На термометре теперь будет минус. Хотя полностью зимней погоды ждать не стоит — будут колебания от минуса до плюса.
Фото: Александра Савельева
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