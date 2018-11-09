В преддверии зимы в Ярославской области распустились цветы

В Ярославской области стоит аномально тёплая для начала ноября погода. Настолько, что в Некрасовском районе распустились весенние цветы.

— Сирень у моего дома зацвела! — присылает фото в редакцию 76.ru ярославна Татьяна Зимина.

По прогнозам синоптиков, аномальное тепло медленно прощается с нами. Уже на этой неделе на термометры вернётся минусовая температура. Самый минимум ожидается ночью следующего вторника, когда столбик термометра опустится до -6 градусов. Дневные температуры будут находиться около нуля — на -1... -3 градусах.

Предварительный прогноз на ноябрь показывает, что резких морозов после затянувшейся осени ждать тоже не стоит. Погода медленно перейдёт в температурный режим около нуля, изменяясь от небольшого плюса в минус до самого декабря.