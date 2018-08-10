Асма Асад — супруга президента Сирии

Известный своими неординарными выходками депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский снова отличился. Он пригласил первую леди Сирии Асму Асад на лечение в Ярославль, и готов лично позаботиться о её груди.

Жена президента Сирии борется с раком молочной железы, о чём сообщается в официальном аккаунте президента в Twitter. Болезнь обнаружили на ранней стадии.

«С твёрдостью, уверенностью и верой леди Асма Асад начала первый этап излечения от злокачественной опухоли в груди, обнаруженной на ранней стадии», — гласит подпись.



بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 8, 2018

На это отозвался депутат и по совместительству врач-онколог Дмитрий Петровский.

Дмитрий Петровский — депутат муниципалитета Ярославля

— Приглашаю уважаемую Асме Асад на лечение к нам в Ярославль. Лично выполню ей операцию, позволяющую остаться с молочной железой, — написал в Facebook Дмитрий Петровский. — Я как раз специализируюсь на лечении рака молочной железы. Я доктор медицинских наук и автор собственных методик хирургического лечения рака. Я не военный, но сочувствую сирийцам в их беде. Помочь им отстаивать свое право на жизнь с оружием в руках я как врач не могу. Ведь я не специалист по лечению ранений, но как специалист в лечении рака молочной железы хотел бы высказать своим предложением поддержку Асме Асад и народу Сирии. И если Асма Асад решит воспользоваться моим приглашением — посчитаю это честью и для нашего народа, нашей страны, для Ярославля и себя лично, — прокомментировал 76.ru доктор.

Кстати, ярославцы могут вспомнить депутата по яркой выходке: он потоптался на собственном «айпаде», протестуя против американских санкций.