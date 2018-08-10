Депутат муниципалитета Ярославля предложил сделать операцию на груди жене президента Сирии
Известный своими неординарными выходками депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский снова отличился. Он пригласил первую леди Сирии Асму Асад на лечение в Ярославль, и готов лично позаботиться о её груди.
Жена президента Сирии борется с раком молочной железы, о чём сообщается в официальном аккаунте президента в Twitter. Болезнь обнаружили на ранней стадии.
«С твёрдостью, уверенностью и верой леди Асма Асад начала первый этап излечения от злокачественной опухоли в груди, обнаруженной на ранней стадии», — гласит подпись.
На это отозвался депутат и по совместительству врач-онколог Дмитрий Петровский.
— Приглашаю уважаемую Асме Асад на лечение к нам в Ярославль. Лично выполню ей операцию, позволяющую остаться с молочной железой, — написал в Facebook Дмитрий Петровский. — Я как раз специализируюсь на лечении рака молочной железы. Я доктор медицинских наук и автор собственных методик хирургического лечения рака. Я не военный, но сочувствую сирийцам в их беде. Помочь им отстаивать свое право на жизнь с оружием в руках я как врач не могу. Ведь я не специалист по лечению ранений, но как специалист в лечении рака молочной железы хотел бы высказать своим предложением поддержку Асме Асад и народу Сирии. И если Асма Асад решит воспользоваться моим приглашением — посчитаю это честью и для нашего народа, нашей страны, для Ярославля и себя лично, — прокомментировал 76.ru доктор.
Кстати, ярославцы могут вспомнить депутата по яркой выходке: он потоптался на собственном «айпаде», протестуя против американских санкций.