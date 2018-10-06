Дмитрий Петровский прославился своими выходками

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский за год работы успел прославиться своими эпатажными выходками. Он уже публично топтал свой айпад в знак протеста американским санкциям, предлагал сделать операцию на груди жене сирийского президента.

А теперь депутат заявил, что хочет сложить с себя полномочия. Возмутил Дмитрия Петровского уход с поста мэра Владимира Слепцова и неожиданное назначение на должность исполняющего обязанности главы Ярославля малоизвестного чиновника из Подмосковья Владимира Волкова.

— Да ничего у меня нового — собираюсь сложить с себя депутатские полномочия. Вот и всё новое. Я не потерплю, если мне будут указывать, как защищать права людей — меня избрали люди именно за мою позицию, — написал депутат на своей странице в Facebook. — И да, я против, и у меня другое мнение.

Правда, в комментариях депутату советуют не разбрасываться мандатом, а лучше как следует поработать.