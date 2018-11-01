Через 20 дней ребёнка заберут

Только что стало известно: судья не встал на сторону приёмной семьи, которую обвиняют в покупке ребёнка. Фрунзенский суд отказал Ольге и Дмитрию в удочерении девочки, а также отказал оставить ребёнка в семье временно, пока расследуется уголовное дело.



Напомним, ярославская семья забрала к себе девочку, от которой отказалась мама сразу после её рождения. Ольга и Дмитрий познакомились с этой женщиной незадолго до родов. Сами супруги стояли в очереди на усыновление. Но узнав, что женщина собирается отказаться от ребёнка, спросили у органов опеки, как им поступить. По словам супругов, сотрудники опеки посоветовали оформить договор у юриста, что родная мама не против отдать ребёнка на усыновление конкретной семье. Ольга и Дмитрий так и сделали. Когда женщина родила, они забрали девочку себе. Однако сразу после этого сотрудники органов опеки обвинили их в покупке ребёнка и обратились в прокуратуру.



Ольга и Дмитрий очень надеялись, что судья встанет на их сторону и оставит уже ставшую родной девочку им. Но, к сожалению, решение оказалось не в их пользу.



— У моих подзащитных оформлена временная опека до 21 ноября. Сразу после этого девочку заберут. Состояние Ольги сейчас трудно описать… Только медицинскими терминами… Мы будем обжаловать это решение, но могу заранее сказать, что оно, к сожалению, останется в силе. Потому что в отношении Ольги и Дмитрия возбуждено уголовное дело. Для всех, особенно для судей, это имеет огромное значение. Дело, конечно, затянется. Мы хотим доказать, что дело возбудили необоснованно. Самое ужасное для этой семьи, что если в конце им утвердят обвинительный приговор, то они никогда не смогут усыновить ребёнка. Эту девочку у них, к сожалению, заберут, и они её уже не смогут вернуть назад, — рассказал адвокат семьи Евгений Храпунков.



Что сейчас творится в семье, где только узнали, что у них заберут ребёнка, и правда сложно описать словами. Кажется, что Ольга сейчас ещё даже не осознала, что произошло.



— Гражданское дело по усыновлению закрыто… Не в нашу пользу… 21 числа закончится временная опека, и я буду вынуждена отдать ребёнка департаменту образования… Или в дом малютки… Я не знаю, куда её заберут… Наше состояние сейчас прединфарктное…. У меня, у мужа, у моих родителей…. — почти шёпотом сказала Ольга.



У неё и Дмитрия осталось только 20 дней на то, чтобы подарить любовь и ласку своей дочке. Через 20 дней девочку заберут. Мы ходили в гости к этой семье и своими глазами видели, как они любят свою кроху.

