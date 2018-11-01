За воротами колонии пытали людей

Фонд Общественный вердикт сообщил срочную новость: задержан новый подозреваемый в пытках в ярославской колонии №1. Называют имя и должность - старший оперуполномоченный оперативного отдела Сипан Мамоян. В

- На 02:39 и 09:13 - 09:14 минутах видео он льет из ведра воду на голову лежащему на столе и скованному наручниками Макарову. Другие сотрудники колонии в это время отбивают заключенному ноги. Затем оперуполномоченный несколько раз приносит в комнату, где происходят пытки, ведро с водой, спрашивает одного из сотрудников колонии, зачем тот снимает происходящее, - говорят в фонде. - Адвокат “Общественного вердикта” Ирина Бирюкова заявила ходатайство о допросе Мамояна. Следственный комитет допросил Макарова в присутствии Бирюковой, была проведена серия следственных действий. Было принято решение задержать подозреваемого. Макаров подтвердил, что Мамоян лил ему на голову воду, от чего Макаров захлебывался.

Следующий этап - ходатайство об аресте мужчины.

Всего по делу сейчас проходят 14 человек. Но в СИЗО не все. А сам пострадавший от издевательств Евгений Макаров вышел на свободу и в подробностях рассказал о жестоких пытках в колонии. В колонию нагрянули проверки. 17 сотрудников отстранили от работы. Начались аресты. А дальше - цепная реакция. Об издевательствах заявили и в рыбинской колонии.

Скандал с пытками в ярославской колонии разгорелся, когда в СМИ появилось видео - сотрудники колонии бьют палками по пяткам связанного заключенного. Скандал уже стал международным. И столь громким, что адвокат Макарова заявила - ей угрожают. Юрист спешно покинула Россию. Теперь вернулась и продолжает правозащитную деятельность. На днях она приехала в Ярославль - как раз чтобы следить за ситуацией с новым задержанным.

