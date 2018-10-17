В этом году из исправительных учреждений Ярославской области уже утекала информация о пытках заключённых

Следователи СУ СКР проверят информацию правозащитников о пытках арестованных в рыбинском СИЗО-2 «Софийка».



— Заключенный Фархадбек Юлдашев рассказал нам, что в 2017 году в следственном изоляторе его били на протяжении трёх-четырёх дней и сажали голым в холодную камеру, — рассказали юристы «Общественного вердикта». — Пытали мужчину в 2017 году, сейчас он уже находится в исправительной колонии в Угличе. По данному факту было написано заявление в Следственный комитет.



Следователи проверят информацию об издевательствах над Фархадбеком Юлдашевым в следственном изоляторе

Недавно в Ярославле из исправительной колонии № 8 вышел 25-летний Евгений Макаров, который недавно стал известен на всю Россию и за её пределами после публикации в интернете видео, на котором его пытали сотрудники ФСИН. Его дело также сейчас рассматривают в СУ СКР.



Громкий скандал в ярославской колонии № 1, где ранее отбывал наказание Евгений Макаров, разыгрался этим летом после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 12 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации.

