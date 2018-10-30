Скорая с мигалкой не может проехать: Ярославль встал в 9-балльную пробку

Центр города и Ленинский район превратились в одну большую пробку

Выехать из центра сейчас непросто — в городе пробки, которым «Яндекс» даёт 9 баллов. Встал весь центр. Всё из-за двух ДТП в сторону Заволжского района после Октябрьского моста.

Из-за этого теперь встало движение на Республиканской улице рядом с «Красным Маяком», на улице Победы и Советской, на проспекте Октября и Ленина.

Что происходит на дорогах — в нашей онлайн-трансляции.

18:19

Центр стоит намертво.

18:20

Выстраивается очередь на Октябрьский мост со стороны центра. Машины едут еле-еле.

18:25

В городе сейчас 9-балльные пробки (по данным сервиса «Яндекс.Пробки»). Серьёзных проблем добавили два ДТП за Волгой после моста.

18:28

К Октябрьской площади сейчас тяжело подъехать с любой стороны — пробки.

18:30

Многие водители предполагают, что в Ярославле пробок стало больше из-за новых настроек светофоров.

18:31

Пробки в центре почти повсюду. Так сейчас выгляди площадь Богоявления.

18:32

На улицах города стоит гул — водители нервничают в пробках и жмут на клаксоны. По крайней мере, так сейчас на улице Победы.

18:34

В некоторых вопросах мы, конечно, круче столицы.

18:40

На Октябрьском мосту в сторону Заволжского района по-прежнему одна из самых сильных пробок — машины едут со скоростью метр в минуту.

18:43

Стоит и проспект Октября в сторону Брагино.

18:46

Не меньше автомобилистов сейчас мучаются и пассажиры транспорта, которые стоят в пробках в переполненных салонах автобусов, троллейбусов и маршруток.

18:49

По Октябрьскому мосту в сторону Заволжского района ехать стало проще. Но в центре города по-прежнему повсюду пробки и заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает — всё ещё 9 баллов.

18:59

Ненадолго стало проще ехать в сторону Заволжского района по Октябрьскому мосту. На Октябрьской площади произошло ДТП.

Машины «поцеловались» прямо перед остановкой.

19:14

Многие пассажиры предпочитают мерзнуть на остановках, чтобы не стоять потом кучу времени в пробке в тесном салоне.

19:29

Возле «Гиганта» до сих пор еле едут.

— Там теперь только самолётом, — пишет в соцсетях Лариса Калабишко.

19:36

— На проспекте Октября скорая со спецсигналом с трудом проезжает! — рассказывает ярославец Андрей Мелеховец.

19:38

— Треш «Гигант», Ленина, Советская, — пишут в соцсетях.

19:40

Сейчас стало немного легче. «Яндекс» говорит: пробки 6 баллов.

19:44

Тем не менее все центральные улицы города почти не двигаются.

19:59

По-прежнему на улицах Советская, Победы и на проспекте Октября средняя скорость движения транспорта 10 километров в час.

20:20

Ситуация на дорогах становится лучше. Яндекс показывает уже 4 балла. На этом мы завершаем нашу онлайн трансляцию. Надеемся, вы уже добрались до дома.