На двоих мужчин напали ночью

В Брагино произошла ночная драка. Даже не драка. А избиение человека.



Инцидент, который произошёл 27 октября ночью, попал на камеры видеонаблюдения, установленные на доме.



На записи видно, как мужчина вытаскивает из вишнёвой «Семёрки» другого мужчину. Сначала он сопротивлялся. Но потом всё же оказался на улице. Его стали избивать. Всю эту картину наблюдают двое приятелей. Жертва избиения долгое время лежала на земле. В этот момент парни вытащили из машины ещё одного мужчину. Его также сильно избили. Пострадавшие долгое время не могли встать. Наконец одному с большим трудом удаётся это сделать. Тогда один из нападавших подходит и бьёт его по голове сначала рукой, а потом со всего размаху ногой.

Надо сказать, что все, скорее всего, были очень пьяны. Потасовка закончилась тем, что обоих пострадавших уводят в неизвестном направлении.



— Всё это произошло на Бабича, 10, — пишут пользователи соцсетей.



Мы направили запрос в УМВД по Ярославской области и ждём комментарий о происшествии.



Напомним, ранее мы писали о том, что в Рыбинске двое парней насмерть забили мужчину.