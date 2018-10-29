Дорожники не успели доделать четыре улицы

Сегодня на общегородском совещании заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов отчитался о ремонте дорог. В городе в этом году ремонтировали 23 улицы, и закончить должны были в начале октября, но четыре самых проблемных дороги не успели сдать в срок.



— Уже готовы дороги в Заволжском районе: проспект Авиаторов и улица Спартаковская, — рассказал Михаил Кузнецов. — Улица Блюхера и Ленинградский проспект будут доделаны 29–30 октября. Там осталось благоустройство.

На совещании у представителей ГИБДД возник вопрос по состоянию Ленинградского проспекта на выезде из города.



— В правой полосе из-за разбитой дороги произошло 15 ДТП, — пожаловались исполняющему обязанности мэра Ярославля сотрудники Госавтоинспекции.

В мэрии пообещали уже сегодня засыпать ямы на дороге гравием, а в среду, как позволит погода, начать ремонтировать участок, а чтобы оперативно реагировать на замечание ГИБДД по дорогам, градоначальник Владимир Волков оставил дорожным инспекторам номер личного телефона.



На прошлой неделе ярославцы сняли на видео, как на Ленинградском проспекте дорожники укладывали асфальт в лужи. А отремонтированному проспекту Авиаторов устроили тест-драйв коньяком.

