Засыпают асфальт прямо в лужи

Дождь не повод отменять работу. Сегодня небо над Ярославлем затянуто тучами. Но дорожники, несмотря на это, укладывали асфальт. И, правда, не сахарный ведь, не растает.



Ярославцы заметили их на Ленинградском проспекте у дома № 18. Ямы засыпают асфальтовой крошкой, а рабочие старательно её разравнивают. И ничего, что прямо в луже.



Автовладельцы возмущены: да такая дорога и года не продержится.

— Контролировать технологию работ должны в агентстве по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии Ярославля, — заявили нам в департаменте городского хозяйства.



Это, конечно, далеко не первый случай рабочего произвола. На многострадальном проспекте Авиаторов, который сдали совсем недавно, асфальт тоже активно укладывали в лужи. Мы, кстати, его протестировали. А что получилось, читайте тут.

