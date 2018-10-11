Работы на проспекте Авиаторов продлили на неделю

В Ярославле дорожники продолжают работы на проспекте Авиаторов. Подрядчик должен был сдать работу до 10 октября, но не успел. Власти тут же сказали — ничего страшного, пусть делают ещё неделю. Правда, жителям города никто не объяснил, что происходит. Чиновники отделались общей фразой:



— Незначительное отставание от графика обусловлено большим объемом дополнительных работ, — сказал заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко и подал в отставку.

Рабочим нужно ещё многое доделать

Проспект Авиаторов — важнейшая дорога в Заволжском районе Ярославля. А в этом году он стал одним из самых дорогих — на его ремонт потратили 132 миллиона рублей. До ремонта здесь были ямы, как после бомбёжки, были частые аварии и каждый день пробитые колёса из-за этих ям. Шины рвали даже гигантские грузовики. Ситуация накалилась настолько, что сами заволжане прозвали дорогу проспектом-убийцей и проклятой дорогой.



Общественники решили не дожидаться окончания работ, ведь основное уже сделано, остались лишь небольшие штрихи. На этот раз активисты сообщества «Дороги Ярославля» решили не ходить с рулетками и всякими приборчиками, а протестировать новое дорожное покрытие старым дедовским методом — проехаться со стаканом воды на торпеде.

Таким методом пользуются не только обычные автомобилисты, но иногда и чиновники. В 2014 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть открыл движение по новой дороге на улице Объединения, прокатившись со стаканом воды на капоте машины. Он доказал новосибирцам, что дорога хорошая, не расплескав ни капли.



Активисты подошли к тест-драйву с юмором. Вместо воды в стакан они налили армянский коньяк.



— Итоги проверки получились не совсем те, которые мы ожидали, — рассказал активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Хотелось увидеть нетронутую гладь хорошего коньяка в хорошей машине, а даже в «Мерседесе» трясёт. Грустно.



Там, где идёт ремонт дороги, много грязи

Плюс к этому общественники решили в одну сторону проехаться на «Мерседесе» S-класса, а обратно — на «Фольквагене-Поло» 96-го года выпуска. И выяснилось, что в простой машине качает меньше — дорога в сторону центра оказалась ровнее.



Корреспонденты 76.ru побывали на проспекте Авиаторов со своей ревизией

Накануне на проспект Авиаторов со своей ревизией выезжали и корреспонденты 76.ru. Мы уже публиковали этот отчёт, а также вели стрим с места в группе «ВКонтакте».



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