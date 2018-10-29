Центр города в прошлом году был украшен гораздо лучше других районов.

Сегодня в мэрии на общегородском совещании обсудили подготовку к Новому году.



— Главы районов начали активно готовиться к новогодним праздникам, — рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов. — До 10 ноября будет проведена полная ревизия и ремонт проводки имеющихся украшений, после этого мы обсудим приобретение новых.



По словам заммэра, поскольку центр города в прошлом году был украшен лучше, упор в создании праздничного настроения на улицах в этот раз сделают на другие районы.

— Финансирование будет в основном за счёт предпринимателей, которые украсят свои объекты, и внебюджетных средств, — сказал Алексей Торопов.

С первого по десятое декабря на площадях города и возле торговых центров появятся новогодние ёлки. На Советской площади пройдёт традиционная ярмарка с 28 декабря по 9 января. А в саму новогоднюю ночь на главной площади города пройдёт праздничная программа, которую уже начали готовить в КЗЦ.

Градоначальник остался докладом доволен.

— Главное, чтобы всё вовремя зажглось, — пожелал Владимир Волков.



Каким был новогодний Ярославль в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.

