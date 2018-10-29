«Главное, чтобы всё зажглось вовремя»: за чей счёт украсят Ярославль к Новому году
Сегодня в мэрии на общегородском совещании обсудили подготовку к Новому году.
— Главы районов начали активно готовиться к новогодним праздникам, — рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов. — До 10 ноября будет проведена полная ревизия и ремонт проводки имеющихся украшений, после этого мы обсудим приобретение новых.
По словам заммэра, поскольку центр города в прошлом году был украшен лучше, упор в создании праздничного настроения на улицах в этот раз сделают на другие районы.
— Финансирование будет в основном за счёт предпринимателей, которые украсят свои объекты, и внебюджетных средств, — сказал Алексей Торопов.
С первого по десятое декабря на площадях города и возле торговых центров появятся новогодние ёлки. На Советской площади пройдёт традиционная ярмарка с 28 декабря по 9 января. А в саму новогоднюю ночь на главной площади города пройдёт праздничная программа, которую уже начали готовить в КЗЦ.
Градоначальник остался докладом доволен.
— Главное, чтобы всё вовремя зажглось, — пожелал Владимир Волков.
Каким был новогодний Ярославль в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.