Как в Москве: чиновники придумали, каким будет новогодний Ярославль в этом году

Чиновники обсуждают, как украсить город за счёт бизнесменов

Готовь сани летом, а телегу зимой. Таков девиз ярославских чиновников, которые уже начали готовиться к Новому году. Да-да! Несмотря на жару в городе, в мэрии обсуждают, как лучше украсить Ярославль этой зимой.

— Сегодня провели встречу с предпринимателями на улице Кирова и Депутатском переулке по вопросу единого декоративно-художественного оформления. Со своей стороны мы готовы предлагать решения по оптимизации оформления городского пространства, — написал потом в Facebook заммэра Алексей Аксютенко.



Дело в том, что в бюджете города денег на роскошные украшения нет, поэтому власти договариваются с предпринимателями о том, насколько они готовы поучаствовать в украшении зимнего Ярославля. И у бизнесменов есть идеи. Например, украсить Депутатский переулок как улицу Никольскую этим летом на чемпионате мира по футболу в Москве, когда над головами гуляющих сверкал блестящий дождь. А на улицу Кирова предложили повесить светящихся ангелов.

Каким был новогодний Ярославль в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.