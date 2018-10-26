В центре Рыбинска автоледи на иномарке сбила пенсионерку
26 октября 2018 11:49
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Вчера в 19:10 в Рыбинске случилось ДТП. Женщина за рулём Toyota Corolla наехала на пенсионерку, которая в этот момент переходила дорогу на перекрестке улиц Герцена и Луначарского.
— На место выехали дежурные, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, — рассказали в управлении МЧС России по Ярославской области.
68-летняя женщина отделалась незначительными травмами. Медики назначили ей амбулаторное лечение.
Порой сложно понять, кто прав, а кто виноват. В Ярославле пешеход думал, что здесь «зебра», а водитель увидел, что знаков нет. На этот раз без скорой не обошлось.
Фото: МЧС России по Ярославской области
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