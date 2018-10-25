У иномарки загорелся двигатель. Примерно за полчаса машину смогли потушить

Этой ночью в разных концах Ярославля горели автомобили. Около двух часов ночи во Фрунзенском районе загорелась «Газель». Пожар случился в гаражно-строительном кооперативе на Корабельной улице. За двадцать минут пожарные справились с огнём, но машина полностью сгорела.



А уже в Брагино меньше чем через час на проспекте Дзержинского загорелся внедорожник Mitsubishi Pajero. Из-под капота авто повалил дым. Испугавшись, очевидцы сразу же вызвали пожарных.



— К ликвидации пожара привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники, — рассказали в управлении МЧС России по Ярославской области.

Целый класс пожаров не связан ни с поломкой, ни с поджогом. Почему машины горят в сезон прогревов — разбираемся.